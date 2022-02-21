Дмитрулин: Я верю в тренерский талант Петракова - он из ничего может сделать конфетку

Экс-игрок сборной Украины Юрий Дмитрулин в комментарии "Команде №1" поделился ожиданиями от выступлений украинской национальной команды в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

"Для начала нужно выиграть у Шотландии, чтобы пробиться в финал плей-офф. Я верю в тренерский талант Александра Петракова. Это квалифицированный наставник, который из ничего может сделать конфетку. К тому же потенциал нашей сборной дает повод с оптимизмом говорить о предстоящих сражениях", — считает Дмитрулин.

Напомним, что сборные Украины и Шотландии встретятся 24 марта на стадионе "Гэмпден Парк" в Глазго. Победитель сыграет с победителем пары Уэльс — Австрия.