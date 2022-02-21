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Павелко: Матч с Шотландией - это матч года, а может и последнего десятилетия
С нетерпением ждем игры
Фото: УАФ/Автор неизвестен
Президент УАФ Андрей Павелко поделился ожиданиями от матча
"Матч с Шотландией - это матч года, а может и последнего десятилетия. Мы считаем, что сборная Украины может выступить в стыковых матчах за право выйти на ЧМ 2022 очень мощно.
Желаю нашим игрокам и тренерскому штабу выложиться по полной, чтобы болельщики радовались игре нашей команды", — сказал Павелко.
Напомним, что матч Шотландия - Украина состоится 24 марта. В случае удачного результата наша команда сыграет решающий матч за право выйти на ЧМ 2022 против победителя пары Уэльс - Австрия.
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