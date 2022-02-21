  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Павелко: Матч с Шотландией - это матч года, а может и последнего десятилетия
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Павелко: Матч с Шотландией - это матч года, а может и последнего десятилетия

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

С нетерпением ждем игры

Павелко: Матч с Шотландией - это матч года, а может и последнего десятилетия

Фото: УАФ/Автор неизвестен

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Шотландии в рамках квалификации на ЧМ 2022.

"Матч с Шотландией - это матч года, а может и последнего десятилетия. Мы считаем, что сборная Украины может выступить в стыковых матчах за право выйти на ЧМ 2022 очень мощно.

Желаю нашим игрокам и тренерскому штабу выложиться по полной, чтобы болельщики радовались игре нашей команды", — сказал Павелко.

Напомним, что матч Шотландия - Украина состоится 24 марта. В случае удачного результата наша команда сыграет решающий матч за право выйти на ЧМ 2022 против победителя пары Уэльс - Австрия.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Андрей Павелко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...