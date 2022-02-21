Павелко: Матч с Шотландией - это матч года, а может и последнего десятилетия

Президент УАФ Андрей Павелко поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Шотландии в рамках квалификации на ЧМ 2022.

"Матч с Шотландией - это матч года, а может и последнего десятилетия. Мы считаем, что сборная Украины может выступить в стыковых матчах за право выйти на ЧМ 2022 очень мощно.

Желаю нашим игрокам и тренерскому штабу выложиться по полной, чтобы болельщики радовались игре нашей команды", — сказал Павелко.