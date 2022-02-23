Вспомнить о Мораесе, вернуть Беседина, поверить в Гладкого. Кто может в сборной заменить Довбика

Разве может быть в футболе что-то хуже травм? Особенно, когда из строя выбывает основной игрок перед важным отрезком. Через месяц украинская сборная встретится с Шотландией в рамках последнего раунда отбора на Мундиаль в Катаре, а после, в случае успеха, возможна игра против Уэльса или Австрии в финале плей-офф. Как вы понимаете, сверхважный футбольный отрезок, ибо не так и часто за историю независимости "сине-желтый" флаг находился среди участников Чемпионата мира.

И ровно за месяц до столь важного для футбольной страны события появилась новость о травме Артема Довбика. Лучший бомбардир УПЛ и игрок главной команды страны получил травму на сборах, причем не в спарринге при стыке, а во время занятий в тренажерном зале. Учитывая его форму перед паузой в УПЛ, можно со всей ответственностью заявить, что потеря Довбика не пройдет бесследно. Ибо нападающий "Днепра-1" был слишком хорош.

Учитывая, что любая уважающая себя сборная должна иметь в заявке трех страйкеров, UA-Футбол прикинул, кому из украинских игроков травма Артема может открыть дорогу в сборную. Одно место точно зарезервировано за Романом Яремчуком, но ведь этого мало.

Жуниор Мораес, "Шахтер"

За сборную: 11 матчей, один гол

Начнем с прямой цитаты:

"Я не националист. Мораесу будет 35, Марлосу 33, они играют в клубах, огромное спасибо, что помогли, но у меня есть наши ребята, они должны дальше играть".

Данная фраза принадлежит Александра Петракову, из которой можно понять, что наставник сборной не планирует привлекать натурализованных бразильцев. Это его право, его выбор, о котором он заявил сразу. Но есть одно "но", которое в тяжелые времена заставляет забыть о своих принципах и прочем. Травма Довбика ударила внезапно, а потому наигрывать ему замену времени нет. Здесь нужно брать опытом, которого у Мораеса в достатке.

Просто вспомните, что он пропустил практически полгода из-за травмы, вышел в последнем туре 2021-го и забил гол за "Шахтер". Победный. Это опыт и класс, такое не натренируешь в экстренном порядке. Можно говорить, что в сборной у Жуниора дела всегда шли не лучшим образом, но ведь на него никто и не рассчитывает в качестве главной звезды. Да и просто вспомните его гол в ворота финнов еще во времена Шевченко. Вышел в конце, почувствовал момент, забил. Такие форварды лишними не будут.

Артем Беседин, "Динамо"

За сборную: 19 матчей, два гола

Кто знает, смогла бы Украина пройти в 1/4 финала Евро, если бы не фол против форварда "Динамо", после которого соперник был удален, а вышедший на замену Довбик забил победный гол. Теперь уже время заменить самого Довбика и его тезка из "Динамо" - один из главных на это претендентов.

Беседин не играл в официальных играх с того самого Евро и с той самой травмы, что говорит не в его пользу, однако отмотаем время на год назад. Артем пропустил год из-за дисквалификации, также вернулся зимой и уже в первом официальном матче забил два гола "Олимпику". Опять же, характер.

Еще один плюс Беседина - опыт и сыгранность с футболистами сборной. Артем успел поиграть с многими ребятами, на которых Петраков так или иначе делает ставку в последних матчах, а потому лишнего времени на адаптацию ему не потребуется. Беседин провел часть сборов с "Динамо", а сборы Мирчи Луческу остаются гарантией качества. Можете не беспокоиться насчет формы нападающего киевлян.

Владислав Кулач, "Динамо"

За сборную: -

Возможно, кто-то скептически оценит данный вариант, но торопиться не стоит. Кулач - далеко не худший форвард украинского чемпионата, что он успел доказать год назад, выиграв гонку бомбардиров в УПЛ. Даже после такого яркого сезона Владислава в сборную не позвали, что стало для него вызовом. Футболисты - народ амбициозный, а потому, когда их игнорируют, они только сильнее намеренны добиться своей цели.

Конечно, нынешний сезон для Влада складывается тяжело. После перехода в "Динамо" его игровое время упало в разы, но даже это мы не считаем приговором. Иногда, как показывает практика, нападающему хватает и нескольких минут, дабы вновь заставить себя любить. Да и четыре гола на сборах в Турции говорят о том, что Кулача списывать не стоит. Опять же, подготовка с Луческу дорогого стоит.

Даниил Сикан, "Шахтер"/ "Ганза"

За сборную: четыре матча, один гол

Если Мораес, Беседин и даже Кулач имеют за своими плечами опыт прожитых лет и проведенных матчей, то наш следующий кандидат слепленный из иного теста. Но, как нам кажется, у него шансов получить свой вызов не меньше, чем у других. Объясняем. Во-первых, Сикан хорошо знаком с Петраковым. Наставник сборной уже вызывал его на сборы, давал ему игровые минуты и даже был свидетелем первого гола Даниила в футболке сборной. Помните игру в Казахстане и точный удар на 90+3? А ведь почти победный гол.

Второе, этой зимой Сикан не остался в "Шахтере", где шансов получать игровое время у него было минимум. Нападающий уехал во вторую Бундеслигу, где на полгода стал игроком "Ганзы". Там он уже трижды выходил на поле, пускай всего лишь на замену, и уже успел отличиться голом. А нет ничего важнее для нападающего, кроме как забитые голы. У Сикана впереди еще месяц, дабы показать себя с лучшей стороны. Судя по всему, свои минуты в "Ганзе" он получать будет, а там все зависит уже от него. Сам Даниил у Петракова на хорошем счету, а потому шансы поехать в Шотландию у него будут.

Александр Гладкий, "Заря"

За сборную: 11 матчей, один гол

Прежде, чем смеяться, ответьте на вопрос: Вы смотрели американский фильм "Рокки"? Если нет, то рекомендуем. Там о малоизвестном боксере, который неожиданно для всех получил шанс на чемпионским бой и доказал, что нужно уметь пользоваться подарками судьбы. Да, это лишь фильм, но почему бы этой истории не повториться в реальности, пускай и в другом виде спорта.

Мы все давно списали Гладкого, но после своего возвращения в Украину, когда он полтора года назад подписал контракт с "Зарей", Александр доказал, что пороху у него еще в достатке. Посудите сами, только в этом сезоне на его счету десять результативных действий (6+4). Гладкий играл с "Зарей" в еврокубках, был основным в УПЛ, забивал "Шахтеру" и "Рапиду". Даже в свои 34 года Александр - Бог на втором этаже, выигрывающий воздух практически у любого оппонента. Разве такое качество будет лишним против устрашающей "тартановой армии".

Конечно, вызов в сборную Гладкого - это огромный риск, но разве Ибрагимович не забивает за "Милан" в свои 40? Разве Квальярелла не выигрывает конкуренцию у молодого Супряги в 39, а Хоакин не ставит рекорды Лиги Европы практически в 41? В футболе возможны многие чудеса, и кто знает, чем все закончиться, если Александр Васильевич сделает неожиданную ставку на Гладкого. Разве он хуже многих?