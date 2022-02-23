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Воробей: Не сильно верил в сборную Украины, но при Петракове получилось сотворить небольшое чудо
Мы все еще можем попасть на ЧМ
Фото Павла Кубанова - УАФ
Экс-форвард
"Если честно, то по ходу отборочного турнира я не сильно верил, что сине-желтые смогут чего-то добиться. Какой-то рок преследовал нашу команду. Но при Александре Петракове получилось сотворить небольшое чудо.
Имея таких исполнителей в сборной, как Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, считаю, что у нас хорошие шансы пробиться в финальную часть чемпионата мира. В полуфинале придется встретиться с Шотландией. Понятно, что это не топ-сборная, но сильная команда, с которой нам придется сыграть на выезде, а дома британцы особо опасны", - сказал Воробей.
Напомним, что плей-офф поединок отбора ЧМ-2022 Шотландия - Украина состоится 24 марта. В случае удачного результата наша команда сыграет решающий матч за право выйти на ЧМ 2022 против победителя пары Уэльс - Австрия.
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