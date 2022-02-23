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Воробей: Не сильно верил в сборную Украины, но при Петракове получилось сотворить небольшое чудо

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Мы все еще можем попасть на ЧМ

Воробей: Не сильно верил в сборную Украины, но при Петракове получилось сотворить небольшое чудо

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воробей в комментарии "Команде №1" высказался о шансах национальной команды пробиться на ЧМ-2022.

"Если честно, то по ходу отборочного турнира я не сильно верил, что сине-желтые смогут чего-то добиться. Какой-то рок преследовал нашу команду. Но при Александре Петракове получилось сотворить небольшое чудо.

Имея таких исполнителей в сборной, как Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, считаю, что у нас хорошие шансы пробиться в финальную часть чемпионата мира. В полуфинале придется встретиться с Шотландией. Понятно, что это не топ-сборная, но сильная команда, с которой нам придется сыграть на выезде, а дома британцы особо опасны", - сказал Воробей.

Напомним, что плей-офф поединок отбора ЧМ-2022 Шотландия - Украина состоится 24 марта. В случае удачного результата наша команда сыграет решающий матч за право выйти на ЧМ 2022 против победителя пары Уэльс - Австрия.

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В статье: Андрей Воробей Украина
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Источник:
Команда №1

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Комментарии (2)
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fato47
23.02.2022 в 18:36
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under21 (Львів)
23.02.2022 в 17:06
> Горобець: Не сильно вірив у збірну України, але за Петракова вдалося створити невелике диво вичитуйте вже свій гугл-транслейт
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