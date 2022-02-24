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Андрей Шевченко: Я прошу мир поддержать Украину
Шева діло каже
Фото: ФК Дженоа
Главная звезда украинского футбола Андрей Шевченко опубликовал пост в социальной сети с призывом к международному сообществу поддержать Украину в войне с Россией.
"Рано утром началась полномасштабная война, инициированная Россией. Мой народ и моя семья подвергаются опасности. Украина и ее население хотят мира и территориальной целостности. Пожалуйста, я прошу вас поддержать нашу страну и призвать Российское правительство прекратить их агрессию и нарушение международного права. Мы хотим только мира. Война не требуется. Война – это не ответ", - говорится в сообщении бывшего главного тренера сборной Украины.
Напомним, сегодня 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.
Ранее Александр Зинченко опубликовал резкий пост в адрес Х***а в сети Instagram, однако впоследствии соцсеть его удалила.
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