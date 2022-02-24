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Андрей Шевченко: Я прошу мир поддержать Украину

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Шева діло каже

Андрей Шевченко: Я прошу мир поддержать Украину

Фото: ФК Дженоа

Новина українською

Главная звезда украинского футбола Андрей Шевченко опубликовал пост в социальной сети с призывом к международному сообществу поддержать Украину в войне с Россией.

"Рано утром началась полномасштабная война, инициированная Россией. Мой народ и моя семья подвергаются опасности. Украина и ее население хотят мира и территориальной целостности. Пожалуйста, я прошу вас поддержать нашу страну и призвать Российское правительство прекратить их агрессию и нарушение международного права. Мы хотим только мира. Война не требуется. Война – это не ответ", - говорится в сообщении бывшего главного тренера сборной Украины.

Напомним, сегодня 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

Ранее Александр Зинченко опубликовал резкий пост в адрес Х***а в сети Instagram, однако впоследствии соцсеть его удалила.

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В статье: Андрей Шевченко война с Россией
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.02.2022 в 20:04
З Лондона просиш чи з Києва?
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fanat_football (Херсон)
24.02.2022 в 19:20
У Андрюши даже мысли в голове появились. Прогресс. Так недолго и умным стать и не лезть во всякие партии регионов.
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schabay (Краснодон)
24.02.2022 в 19:27
А чё 8 лет молчал? не его детей убивали....
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