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Миколенко: Мне больно видеть в новостях, как расстреливают мой родной народ

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Виталий призывает мир поддержать Украину

Миколенко: Мне больно видеть в новостях, как расстреливают мой родной народ

Фото: evertonfc.com

Новина українською

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко опубликовал патриотическое сообщение в социальной сети Instagram в связи с нападением россии на Украину.

"Я хочу, чтобы весь мир знал, что российская армия сейчас убивает мирных людей во всех городах Независимой Украины. Российские СМИ пишут, что они защищают Донецк и Луганск, но это неправда!!!! Мне больно слышать и видеть в новостях, как расстреливают мой родной народ и больно слышать встревоженный голос моих родителей, которые ищут возможность защитить себя и помочь другим, и я никак не могу помочь своим родителям.

Я прошу весь мир помочь моей стране.

Я горд быть украинцем.

Слава Украине".

Ранее Александр Зинченко опубликовал резкий пост в адрес Х***а в сети Instagram, однако впоследствии соцсеть его удалила. Также Андрей Шевченко призвал международное сообщество поддержать Украину в войне с Россией.

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В статье: война с Россией Виталий Миколенко
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