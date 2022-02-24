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Миколенко: Мне больно видеть в новостях, как расстреливают мой родной народ
Виталий призывает мир поддержать Украину
Фото: evertonfc.com
Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко опубликовал патриотическое сообщение в социальной сети Instagram в связи с нападением россии на Украину.
"Я хочу, чтобы весь мир знал, что российская армия сейчас убивает мирных людей во всех городах Независимой Украины. Российские СМИ пишут, что они защищают Донецк и Луганск, но это неправда!!!! Мне больно слышать и видеть в новостях, как расстреливают мой родной народ и больно слышать встревоженный голос моих родителей, которые ищут возможность защитить себя и помочь другим, и я никак не могу помочь своим родителям.
Я прошу весь мир помочь моей стране.
Я горд быть украинцем.
Слава Украине".
Ранее Александр Зинченко опубликовал резкий пост в адрес Х***а в сети Instagram, однако впоследствии соцсеть его удалила. Также Андрей Шевченко призвал международное сообщество поддержать Украину в войне с Россией.
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