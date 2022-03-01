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Шотландия согласна на перенос матча плей-офф ЧМ-2022 с Украиной
Игра должна состояться 24 марта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч плей-офф Чемпионата мира-2022 между сборными Шотландии и Украины может быть перенесен на другую дату, чтобы у украинской сборной был шанс пробиться на Мундиаль.
Игра должна состояться 24 марта в Глазго, но неизвестно, смогут ли "желто-синие" собрать свой состав к этой дате, так как большинство игроков украинской сборной остаются в Украине.
Шотландская футбольная ассоциация написала на этой неделе письмо УАФ, в котором выразила свою поддержку и намерение пойти на любые меры, чтобы матч удалось организовать, информирует The Guardian.
Формально игра еще не была перенесена и все стороны понимают, что перенос игры не гарантирует ее проведение. Решение о том состоится ли игра 24 марта должно быть принято до конца недели.
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