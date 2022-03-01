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Шотландия согласна на перенос матча плей-офф ЧМ-2022 с Украиной

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Игра должна состояться 24 марта 

Шотландия согласна на перенос матча плей-офф ЧМ-2022 с Украиной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Матч плей-офф Чемпионата мира-2022 между сборными Шотландии и Украины может быть перенесен на другую дату, чтобы у украинской сборной был шанс пробиться на Мундиаль.

Игра должна состояться 24 марта в Глазго, но неизвестно, смогут ли "желто-синие" собрать свой состав к этой дате, так как большинство игроков украинской сборной остаются в Украине.

Шотландская футбольная ассоциация написала на этой неделе письмо УАФ, в котором выразила свою поддержку и намерение пойти на любые меры, чтобы матч удалось организовать, информирует The Guardian.

Формально игра еще не была перенесена и все стороны понимают, что перенос игры не гарантирует ее проведение. Решение о том состоится ли игра 24 марта должно быть принято до конца недели.

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В статье: Украина Шотландия сборная Украины Национальная сборная Украины ЧМ-2022 Чемпионат Мира-2022 Национальная сборная Шотландии
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.03.2022 в 23:05
Да, британские джентльмены --- не "кантоны"...
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0
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
01.03.2022 в 22:38
Шотландия не Швейцария
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+4
0

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