Шотландия согласна на перенос матча плей-офф ЧМ-2022 с Украиной

Матч плей-офф Чемпионата мира-2022 между сборными Шотландии и Украины может быть перенесен на другую дату, чтобы у украинской сборной был шанс пробиться на Мундиаль.

Игра должна состояться 24 марта в Глазго, но неизвестно, смогут ли "желто-синие" собрать свой состав к этой дате, так как большинство игроков украинской сборной остаются в Украине.

Шотландская футбольная ассоциация написала на этой неделе письмо УАФ, в котором выразила свою поддержку и намерение пойти на любые меры, чтобы матч удалось организовать, информирует The Guardian.

Формально игра еще не была перенесена и все стороны понимают, что перенос игры не гарантирует ее проведение. Решение о том состоится ли игра 24 марта должно быть принято до конца недели.