BBC: Матч плей-офф ЧМ-2022 между Украиной и Шотландией перенесен

Поединок плей-офф квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Украины и Шотландии перенесен. Как сообщает BBC, УЕФА и ФИФА удовлетворили просьбу УАФ.

Матч должен был состояться в марте. Однако из-за нападения рф на Украину он не состоится в назначенный срок.

В настоящее время обсуждается новая дата проведения матча. Наиболее вероятным вариантом является международная пауза под Лигу наций в июне. Как только УЕФА утвердит новую дату, о переносе объявят официально.

Кроме того, британские СМИ полагают, что перенесен будет и второй полуфинальный матч, в котором встретятся сборные Уэльса и Австрии.

Напомним, что Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.