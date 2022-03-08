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BBC: Матч плей-офф ЧМ-2022 между Украиной и Шотландией перенесен

Национальная сборная Украины
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Они должны были сыграть уже в марте

BBC: Матч плей-офф ЧМ-2022 между Украиной и Шотландией перенесен

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Поединок плей-офф квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Украины и Шотландии перенесен. Как сообщает BBC, УЕФА и ФИФА удовлетворили просьбу УАФ.

Матч должен был состояться в марте. Однако из-за нападения рф на Украину он не состоится в назначенный срок.

В настоящее время обсуждается новая дата проведения матча. Наиболее вероятным вариантом является международная пауза под Лигу наций в июне. Как только УЕФА утвердит новую дату, о переносе объявят официально.

Кроме того, британские СМИ полагают, что перенесен будет и второй полуфинальный матч, в котором встретятся сборные Уэльса и Австрии.

Напомним, что Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Читайте такжеСрна: Матч между Украиной и Шотландией переносится с марта на июнь
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В статье: Украина Шотландия ЧМ-2022
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Источник:
BBC

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