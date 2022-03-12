УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. УАФ: Павелко находится в Украине, раненый экс-арбитр Кран не брошен на произвол судьбы
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УАФ: Павелко находится в Украине, раненый экс-арбитр Кран не брошен на произвол судьбы

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Говорят, что все под контролем

УАФ: Павелко находится в Украине, раненый экс-арбитр Кран не брошен на произвол судьбы

Фото: УАФ

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу, двенадцатого марта, UA-Футбол получил информацию от приближенных к судейскому корпусу источников об отсутствии коммуникации между руководителями судейского корпуса Украины со своими подопечными. Источники отметили, что Андрей Павелко, по их информации, находится за пределами Украины и не отвечает на сообщения, а Лучано Лучи запросы о помощи перенаправляет в адрес одного из вице-президентов УАФ Вадима Костюченко. Ситуацию прокомментировал глава пресс-службы украинской Ассоциации футбола Ярема Городчук.

– То, что Андрей Павелко находится за границей, неправда! Президент УАФ все это время находится в Украине, – сказал Городчук. – Он на постоянной связи и оперативно отвечает на звонки и сообщения. Кроме того, с 24-го февраля, - дня начала полномасштабного вторжения на территорию Украины оккупационных войск РФ и введения в нашем государстве военного положения, - работает Координационный центр УАФ. На сайте и на фейсбук-странице УАФ указан номер телефона, по которому можно обратиться за помощью всем представителям футбольного сообщества. В том числе и арбитрам. Центр делает все возможное, чтобы помочь как можно большему количеству людей, пострадавших от боевых действий и нуждающихся в такой помощи, - сказал Ярема Городчук.

Ситуация с ранением Александра Крана, бывшего арбитра и наблюдателя арбитража УАФ остается, по словам Яремы Городчука, на контроле ассоциации.

– Что касается Александра Крана, то мы знаем о его ранении и оказываем необходимую поддержку. Александром сейчас заботится лично глава областной ассоциации Виктор Коваленко.

Относительно информации, которая ранее была опубликована на сайте ua-football о средствах, которые УАФ якобы получила от УЕФА и ФИФА в поддержку украинских рефери и их семей, руководитель пресс-службы УАФ отметил, что она также не соответствует действительности. “УЕФА, а вернее UEFA Foundation, действительно выделил 1 млн. евро УАФ, но эти средства адресованы детям, пострадавшим от войны. Об этом ранее сообщал и официальный сайт УЕФА, и сайт Украинской ассоциации футбола", – отметил Ярема Городчук.

Читайте такжеКоординационный центр УАФ для помощи тем, кто в этом нуждается >>>

О ситуации в семье Сергея Беккера, потерявшего отца во время войны, конкретики нет, ведь никто в УАФ за помощью не обращался. Пресс-служба УАФ еще раз отмечает, что функционирует Координационный центр организации, где круглосуточно готовы предоставлять информацию о путях решения тех или иных проблем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...