Павелко: Все понимают, что Украине сыграть против Шотландии в марте невозможно

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, когда сборная Украины сыграет в стыковых матчах за правой выйти на ЧМ 2022.

"Во-первых, я хочу поблагодарить Александера Чеферина, который с первой минуты начала войны, и до сегодняшнего дня с нами на связи. Он 3-4 раза в день звонит, узнаёт информацию, волнуется, уточняет как ситуация, чем можно помочь.

Сегодня мы открыли координационный центр на базе УАФ. По каждому направлению закреплены сотрудники, которые отвечают за документальные вопросы, детско-юношеский футбол, арбитров, игроков сборных, УПЛ, ПФЛ – есть все сотрудники по направлениям.

Мы попросили Александера Чеферина открыть такой же штаб в УЕФА. Он помогает нам координировать всю предложенную помощь от национальных ассоциаций и таких клубов как "Ювентус", "Кальяри", "Бенфика" и многих других. Я боюсь кого-то не упомянуть. Сейчас это большое количество клубов, которые откликнулись предоставить помощь нашим детско-юношеским командам.