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Павелко: Все понимают, что Украине сыграть против Шотландии в марте невозможно

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Вторжение российских оккупантов отодвинуло футбол на второй план

Павелко: Все понимают, что Украине сыграть против Шотландии в марте невозможно

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, когда сборная Украины сыграет в стыковых матчах за правой выйти на ЧМ 2022.

"Во-первых, я хочу поблагодарить Александера Чеферина, который с первой минуты начала войны, и до сегодняшнего дня с нами на связи. Он 3-4 раза в день звонит, узнаёт информацию, волнуется, уточняет как ситуация, чем можно помочь.

Сегодня мы открыли координационный центр на базе УАФ. По каждому направлению закреплены сотрудники, которые отвечают за документальные вопросы, детско-юношеский футбол, арбитров, игроков сборных, УПЛ, ПФЛ – есть все сотрудники по направлениям.

Мы попросили Александера Чеферина открыть такой же штаб в УЕФА. Он помогает нам координировать всю предложенную помощь от национальных ассоциаций и таких клубов как "Ювентус", "Кальяри", "Бенфика" и многих других. Я боюсь кого-то не упомянуть. Сейчас это большое количество клубов, которые откликнулись предоставить помощь нашим детско-юношеским командам.

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Конечно же, Чеферин вместе с Джанни Инфантино, с которым я тоже каждый день на связи, очень жестко приняли решение по стране-агрессору и помогают сегодня с гуманитарной помощью.

По поводу сборной, все понимают, что сыграть в марте сейчас – невозможно. Матч перенесен на июнь. Никто не может сказать как ситуация будет развиваться дальше. Мы понимаем, что наши болельщики хотели бы, чтобы наша сборная подошла в наилучшем состоянии к этим матчам. Сегодня наши мысли, к сожалению, не о футболе, а о стране, человеческих жизнях.

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Мы уверены, что эта война обязательно закончится, мы каждый день приближаемся к нашей победе. Я уверен, что наши игроки после войны обязательно подарят нашим болельщикам лучшую эмоцию своей игрой и попаданием на ЧМ. Мы сделаем все, чтобы наша команда подготовилась, выступила как можно удачнее и сделала долгожданный подарок болельщикам. И УЕФА, и ФИФА нас в этом поддерживают, помогают нам, чтоб наша команда могла подготовиться и выступить как можно лучше", — сказал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.03.2022 в 12:06
Все понимают что Павелко в тероборону не пойдёт...
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