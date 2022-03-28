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Общая команда из Шахтера и Динамо. Луческу предложил вариант подготовки для сборной Украины
Есть смысл прислушаться?
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Наставник "Динамо" Мирча Луческу предложил свой вариант подготовки для сборной Украины к играм против Шотландии в рамках отбора на Чемпионат мира-2022.
"Я знаю, что многие скажут, что для некоторых людей аморально играть в футбол, пока другие воюют. Но каждый человек может бороться по-своему, часть должен делать все возможное, чтобы помочь или поддержать тех, кто дома. Игра на поле может воодушевить и вдохновить очень многих.
Я поделился с УАФ своими мыслями. Я думаю, что было бы неплохо создать общую команду из игроков "Шахтера" и "Динамо", которые бы тренировались и играли в Бухаресте перед матчем плей-офф чемпионата мира между Украиной и Шотландией в июне.
Я хочу, чтобы игроки сформировали команду, которая тренировалась бы и играла товарищеские матчи с клубами, не участвующими в еврокубках. Игроки "Динамо" сейчас находятся недалеко от Львова, тренируются там. Каждый день мои помощники присылают мне видео с тренировок. Я только просил их поддерживать форму, немного бегать и ходить в спортзал.
Хотелось бы, чтобы сезон завершился на поле, но сейчас это очень сложно. Представьте, что "Шахтер" потерял более 10 игроков, а южноамериканцы вернулись домой. Сейчас нет места соперничеству, мы едины. Мы держимся вместе и стараемся помочь по мере возможности. Это моя единственная цель. Со мной было нечто подобное, когда я работал в "Шахтере" в 2014 году", - заявил Луческу в интервью The Guardian.
Напомним, что игра между Шотландией и Украиной должна была пройти в марте, но из-за войны она была перенесена на первый месяц лета.
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