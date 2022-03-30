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Петраков отреагировал на идею подарить Украине прямую путевку на ЧМ

Национальная сборная Украины
(6 голосов)

Наставник сборной поддержал Ярмоленко в данном вопросе

Петраков отреагировал на идею подарить Украине прямую путевку на ЧМ

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о стыковом матче отбора на чемпионат мира-2022 против Шотландии.

"Мы всем говорили, что будем делать, как будут идти наши дела в отборе на чемпионат мира. УЕФА скажет нам, какого числа мы будем играть в июне. Мы все обсудили, у нас полное понимание ситуации, но не буду говорить, что мы будем делать дальше.

"Подаренный" выход на ЧМ? Я полностью поддерживаю Ярмоленко. Мы должны играть, добывать эту путевку. Я говорю только за себя. Есть еще президент, исполком УАФ. Но лично я против, нужно играть", – сказал Петраков в комментарии Футбол NEWS.

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Напомним, сборная Украины должна была сыграть 24 марта с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора на мундиаль, но из-за начала полномасштабной войны россии против нашей страны встречу перенесли на июнь.

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В статье: Украина ЧМ-2022 Александр Петраков отбор к ЧМ-2022
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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fanat_football (Херсон)
30.03.2022 в 16:11
Правильно сказав. Навіть попри війну, ми не злидні.
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