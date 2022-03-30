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Петраков отреагировал на идею подарить Украине прямую путевку на ЧМ
Наставник сборной поддержал Ярмоленко в данном вопросе
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о стыковом матче отбора на чемпионат мира-2022 против Шотландии.
"Мы всем говорили, что будем делать, как будут идти наши дела в отборе на чемпионат мира. УЕФА скажет нам, какого числа мы будем играть в июне. Мы все обсудили, у нас полное понимание ситуации, но не буду говорить, что мы будем делать дальше.
"Подаренный" выход на ЧМ? Я полностью поддерживаю Ярмоленко. Мы должны играть, добывать эту путевку. Я говорю только за себя. Есть еще президент, исполком УАФ. Но лично я против, нужно играть", – сказал Петраков в комментарии Футбол NEWS.
Напомним, сборная Украины должна была сыграть 24 марта с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора на мундиаль, но из-за начала полномасштабной войны россии против нашей страны встречу перенесли на июнь.
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