Петраков отреагировал на идею подарить Украине прямую путевку на ЧМ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о стыковом матче отбора на чемпионат мира-2022 против Шотландии.

"Мы всем говорили, что будем делать, как будут идти наши дела в отборе на чемпионат мира. УЕФА скажет нам, какого числа мы будем играть в июне. Мы все обсудили, у нас полное понимание ситуации, но не буду говорить, что мы будем делать дальше.

"Подаренный" выход на ЧМ? Я полностью поддерживаю Ярмоленко. Мы должны играть, добывать эту путевку. Я говорю только за себя. Есть еще президент, исполком УАФ. Но лично я против, нужно играть", – сказал Петраков в комментарии Футбол NEWS.