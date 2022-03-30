УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. УПЛ - не главный вопрос. Маркевич уверен, что задача УАФ - подготовка к игре с Шотландией
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ - не главный вопрос. Маркевич уверен, что задача УАФ - подготовка к игре с Шотландией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

А что с чемпионатом?

УПЛ - не главный вопрос. Маркевич уверен, что задача УАФ - подготовка к игре с Шотландией

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Robert Ghement - Pool

UA-Футбол
Новина українською

Мирон Маркевич поделился своим мнением о том, какие первоначальные задачи должны быть у УАФ в эпохе войны.

"Первоочередная задача сейчас для УАФ — сосредоточиться на подготовке нашей сборной к матчу с Шотландией. Игра запланирована на июнь, поэтому сейчас необходимо решать вопросы с организацией сбора, потом собрать футболистов, которые разбросаны по всей стране, поскольку основной костяк сборной — игроки УПЛ.

На мой взгляд, в этом контексте не стоит забывать и про молодежную сборную Украины, которая ведёт борьбу за выход на еврочемпионат. Команде Руслана Ротаня тоже желательно собраться, готовиться. Нужно думать, чтобы создать возможность сборным собраться и готовиться не только в Украине, но и за рубежом.

Что касается чемпионата, то сейчас, конечно, не до этого… Это не главный вопрос. Судьба многих команд сейчас подвисла, тренировочного процесса почти нет.

Что касается дискуссии по вопросу определения итоговых мест команд в турнирной таблице, то, на мой взгляд, если не будет возможности доиграть чемпионат, то распределение мест в турнирной таблице должно быть зафиксировано на том моменте, когда чемпионат был приостановлен. То есть, с учетом всех сыгранных 18 туров", - заявил Маркевич.

Читайте такжеМирон Маркевич: У нас есть дух, украинцев не сломить

Матч Шотландия - Украина запланирова на июнь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирон Маркевич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SportArena

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...