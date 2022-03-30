УПЛ - не главный вопрос. Маркевич уверен, что задача УАФ - подготовка к игре с Шотландией

Мирон Маркевич поделился своим мнением о том, какие первоначальные задачи должны быть у УАФ в эпохе войны.

"Первоочередная задача сейчас для УАФ — сосредоточиться на подготовке нашей сборной к матчу с Шотландией. Игра запланирована на июнь, поэтому сейчас необходимо решать вопросы с организацией сбора, потом собрать футболистов, которые разбросаны по всей стране, поскольку основной костяк сборной — игроки УПЛ.

На мой взгляд, в этом контексте не стоит забывать и про молодежную сборную Украины, которая ведёт борьбу за выход на еврочемпионат. Команде Руслана Ротаня тоже желательно собраться, готовиться. Нужно думать, чтобы создать возможность сборным собраться и готовиться не только в Украине, но и за рубежом.

Что касается чемпионата, то сейчас, конечно, не до этого… Это не главный вопрос. Судьба многих команд сейчас подвисла, тренировочного процесса почти нет.

Что касается дискуссии по вопросу определения итоговых мест команд в турнирной таблице, то, на мой взгляд, если не будет возможности доиграть чемпионат, то распределение мест в турнирной таблице должно быть зафиксировано на том моменте, когда чемпионат был приостановлен. То есть, с учетом всех сыгранных 18 туров", - заявил Маркевич.

Матч Шотландия - Украина запланирова на июнь.