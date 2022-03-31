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Павелко: К июню наша сборная должна подготовиться и дать бой Шотландии

Национальная сборная Украины
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Поединок перенесен из-за войны с россией

Павелко: К июню наша сборная должна подготовиться и дать бой Шотландии

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о подготовке сборной Украины к игре против Шотландии, которую перенесли на июнь.

"Важно, чтобы наша сборная подготовилась к игре с Шотландией и к следующим матчам. Предварительно мы договорились, как мы следим за нашими игроками - где они расположены, где тренируются и готовятся, какая нужна помощь.

Также планируем, что в июне будет игра с Шотландией. К этому времени наша сборная должна подготовиться и дать бой. Тренер имеет важное задание - спланировать подготовку к важным играм", - сказал президент УАФ.

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В статье: Украина Андрей Павелко УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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