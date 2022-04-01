Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не выдержат, если убьют. Петраков рассказал, как игроки сборной переживают из-за тренера
Александра Васильевича так просто не взять
Фото Павла Кубанова - УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, как о нем переживают игроки национальной сборной. В частности, Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко, играющие за рубежом.
"Они звонят мне, говорят, пожалуйста, берегите себя, мы не вынесем, если вас убьют. Вы находитесь в опасной зоне. Но здесь проще.
Если бы я был там, было бы сложнее. В основном все родители этих игроков остаются в Украине. Игроки волнуются", - приводит слова Петракова английское издание The Guardian.
Популярное сейчас
- ЧМ-2022. Определились потенциальные соперники Украины и все группы турнира
- В Минобороны Украины прокомментировали "удар" по нефтебазе в Белгороде
- Глава Днепропетровского облсовета сообщил о ракетном ударе по одной из территориальных громад
- Петраков отреагировал на идею подарить Украине прямую путевку на ЧМ
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате