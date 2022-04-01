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Не выдержат, если убьют. Петраков рассказал, как игроки сборной переживают из-за тренера

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Александра Васильевича так просто не взять

Не выдержат, если убьют. Петраков рассказал, как игроки сборной переживают из-за тренера

Фото Павла Кубанова - УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, как о нем переживают игроки национальной сборной. В частности, Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко, играющие за рубежом.

"Они звонят мне, говорят, пожалуйста, берегите себя, мы не вынесем, если вас убьют. Вы находитесь в опасной зоне. Но здесь проще.

Если бы я был там, было бы сложнее. В основном все родители этих игроков остаются в Украине. Игроки волнуются", - приводит слова Петракова английское издание The Guardian.

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В статье: Украина Александр Петраков война с Россией
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Источник:
  The Guardian

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