Не выдержат, если убьют. Петраков рассказал, как игроки сборной переживают из-за тренера

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, как о нем переживают игроки национальной сборной. В частности, Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко, играющие за рубежом.

"Они звонят мне, говорят, пожалуйста, берегите себя, мы не вынесем, если вас убьют. Вы находитесь в опасной зоне. Но здесь проще.

Если бы я был там, было бы сложнее. В основном все родители этих игроков остаются в Украине. Игроки волнуются", - приводит слова Петракова английское издание The Guardian.