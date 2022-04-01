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"Не люблю быть жертвой". Украинский опорник против автоматического выхода сборной на ЧМ-2022
Наверное, это правильно
Скриншот: УАФ
Опорник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко против того, чтобы "сине-желтым" дали автоматическую путевку на Чемпионат мира-2022 из-за войны.
"Я не люблю быть жертвой. Мы сильные ребята и можем играть. Это сто процентов. Другой вопрос. Можно бить себя в грудь, но если ты три месяца не играл в футбол... Каждый футболист знает, что когда восстанавливаешься после травмы, сколько бы ты не занимался в тренажерном зале, сколько бы ты не сделал беговой работы, то когда ты выходишь играть в футбол - все по-другому.
Если ты 2-3 месяца не поиграл на хорошем уровне, то потом это просто выйти на поле и быть мальчиком на побегушках. А мы должны понимать, что надо сыграть 2 матча, чтобы пройти на ЧМ.
Если соберутся клубы и будет игровой процесс, тогда будем играть - никаких вопросов. Если игрового процесса не будет - тяжело добиться положительного результата. УЕФА и ФИФА это прекрасно понимают", - заявил Тарас в интервью Денисов Time.
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