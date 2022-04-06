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Национальная сборная Украины

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Названа возможная дата поединка сборной Украины против Шотландии

Национальная сборная Украины
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Украинцы будут готовиться к матчу плей-офф ЧМ-2022

Названа возможная дата поединка сборной Украины против Шотландии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

24 марта сборная Украины должна была сыграть в стыковом матче плей-офф против команды Шотландии. Однако из-за полномасштабного вторжения россии на территорию нашей страны поединок перенесли на июнь.

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Пока УЕФА не назначил дату встречи, поскольку тяжело предсказать, будет ли украинская команда готова проводить поединки через два месяца. Тем не менее уже появляется информация о возможном календаре.

По словам ведущего YouTube-канала KDK Сергея Болотникова, украинцы могут сыграть против Шотландии 7 июня.

"Предварительная дата матча с Шотландией – 7 июня. Команда собирается уехать в конце апреля. Петраков сказал, что этого времени ему будет достаточно. Там все будут набирать форму".

Если украинцы удачно сыграют с Шотландией – соперником в финале квалификации будет Уэльс, победивший Австрию (2:1). Если команда Петракова пробьется на финальную часть турнира, то сыграет в одной группе с Англией, Ираном и США.

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В статье: Украина Шотландия
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