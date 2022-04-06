Названа возможная дата поединка сборной Украины против Шотландии

24 марта сборная Украины должна была сыграть в стыковом матче плей-офф против команды Шотландии. Однако из-за полномасштабного вторжения россии на территорию нашей страны поединок перенесли на июнь.

Пока УЕФА не назначил дату встречи, поскольку тяжело предсказать, будет ли украинская команда готова проводить поединки через два месяца. Тем не менее уже появляется информация о возможном календаре.

По словам ведущего YouTube-канала KDK Сергея Болотникова, украинцы могут сыграть против Шотландии 7 июня.

"Предварительная дата матча с Шотландией – 7 июня. Команда собирается уехать в конце апреля. Петраков сказал, что этого времени ему будет достаточно. Там все будут набирать форму".

Если украинцы удачно сыграют с Шотландией – соперником в финале квалификации будет Уэльс, победивший Австрию (2:1). Если команда Петракова пробьется на финальную часть турнира, то сыграет в одной группе с Англией, Ираном и США.