Левченко: Игроки, которые поехали в россию после 2014 года, не должны вызываться в сборную Украины

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился собственным мнением о том, считает ли предателями тех, кто уехал играть в россию после начала войны, и нужно ли их вызвать в сборную Украины:

“Для меня это очень сложная тема. Я считаю, что игроки, которые поехали в россию после 2014 года, не должны вызываться в сборную. Это я говорю обо всех украинских футболистах, а не только о Ракицком. Я считаю, что эти футболисты предали страну.

Анексия Крыма – это граница, которую им нельзя было переходить. Нельзя поощрять действия страны-агрессора, которая украла кусок твоей земли. После 2014 года я оборвал все связи с прорашистами и людьми, которые промолчали.

Настоящий поступок и слова Ракицкого – большой плюс в его копилку, но, думаю, этого мало для вызова в национальную команду. Если он сделал это от всей души, то респект ему, а если это просто жест, то...

Война снимает все маски и показывает, кто есть кто. Еще раз повторюсь, все люди, которые уехали в Россию после 2014 года и не высказались по поводу войны, для меня являются предателями”, - сказал Левченко.