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Левченко: Игроки, которые поехали в россию после 2014 года, не должны вызываться в сборную Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Речь идет не только о Ракицком

Левченко: Игроки, которые поехали в россию после 2014 года, не должны вызываться в сборную Украины

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился собственным мнением о том, считает ли предателями тех, кто уехал играть в россию после начала войны, и нужно ли их вызвать в сборную Украины:

“Для меня это очень сложная тема. Я считаю, что игроки, которые поехали в россию после 2014 года, не должны вызываться в сборную. Это я говорю обо всех украинских футболистах, а не только о Ракицком. Я считаю, что эти футболисты предали страну.

Анексия Крыма – это граница, которую им нельзя было переходить. Нельзя поощрять действия страны-агрессора, которая украла кусок твоей земли. После 2014 года я оборвал все связи с прорашистами и людьми, которые промолчали.

Настоящий поступок и слова Ракицкого – большой плюс в его копилку, но, думаю, этого мало для вызова в национальную команду. Если он сделал это от всей души, то респект ему, а если это просто жест, то...

Война снимает все маски и показывает, кто есть кто. Еще раз повторюсь, все люди, которые уехали в Россию после 2014 года и не высказались по поводу войны, для меня являются предателями”, - сказал Левченко.

Отметим, что уроженец Донецкой области Евгений Левченко почти всю карьеру провел в нидерландских клубах. Он является воспитанником "Шахтера", а также полгода во второй половине сезона 1995/1996 выступал за дубль московского ЦСКА.

Напомним, что после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины Ракицкий расторг контракт с "Зенитом" после трех лет выступлений там. Также украинский полузащитник Андрей Кравчук покинул "Торпедо" Москва из-за агрессии московии. В то же время в РПЛ продолжают играть футболисты с украинским паспортом: Иван Ордец ("Динамо" Москва) и Дмитрий Иванисеня ("Крылья Советов" Самара).

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В статье: Ярослав Ракицкий Иван Ордец Евгений Левченко война с Россией
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Источник:
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Комментарии (1)
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Ураган (Запорожье)
09.04.2022 в 09:31
Сто процентов. У них деньги на первом плане. Во время войны с 14 го года они лобзались с нашими врагами, не выступали против агрессии. В сборной им не место. Пусть идут в тероборону до нашей победы. А там посмотрим ху из ху. Нечего эту тему размазывать.
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