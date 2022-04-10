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Мирон Маркевич: Мы должны не просто играть с Шотландией, а попытаться выиграть

Национальная сборная Украины
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Для этого нужно провести полноценный сбор

Мирон Маркевич: Мы должны не просто играть с Шотландией, а попытаться выиграть

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал внимательность подготовки сборной Украины к матчу отбора ЧМ-2022 против Шотландии:

“Сборной Украины в июне нужно играть. Сейчас это вопрос номер один. Нужно собрать футболистов за границей с семьями. Украинские легионеры играют и поддерживают форму. К ним нужно присоединить сборников, которые находятся в Украине или уехали. Необходимо провести полноценный сбор. У нас осталось не так уж много времени. Мы должны играть с Шотландией. И не просто играть, а попытаться выиграть. Для этого нужно подготовиться”, – сказал Маркевич.

Отметим, что матч отбора ЧМ-2022 против Шотландии, который должен был состояться 24 марта, был перенесен на июнь. Пока официальную дата УЕФА не объявила. Победитель этого противостояния должен будет сыграть финальный поединок против сборной Уэльса, которая в параллельном полуфинальном поединке победила Австрию (встреча состоялась в марте).

Также напомним, что на июнь у сборной Украины запланированы сразу четыре матча в Лиге наций: против Ирландии 4 июня (в гостях) и 14 июня (номинально дома), Шотландии 7 июня и Армении 11 июня. Таким образом, "сине-желтые" могут провести шесть поединков во время одной международной паузы на матчи сборных.

Читайте такжеУЕФА предложила результат одного матча Шотландия – Украина отнести и к отбору на ЧМ, и к ЛН - СМИ
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В статье: Мирон Маркевич Украина Уэльс Шотландия
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