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Довбик оценил шансы сборной Украины подготовиться к матчу с Шотландией

Национальная сборная Украины
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Футболист высказался о важности хорошей подготовки команды

Довбик оценил шансы сборной Украины подготовиться к матчу с Шотландией

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

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Нападающий сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик высказался о важности хорошей подготовки главной команды к матчу против Шотландии в рамках квалификации на ЧС 2022

"Если сборникам позволят пройти тренировочный сбор, хотя бы 3-4 недели дадут подготовиться к матчу, то он будет сыгран. Если будут товарищеские игры, то может быть процентов на семьдесят-семьдесят пять от оптимальной формы мы наберем", — сказал Довбик в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, что накануне УЕФА предложил УАФ новые даты проведения поединка с Шотландией - 31 мая или 1 июня. Кроме того, УЕФА не против того, чтобы результат этой встречи распространялся и на поединок Лиги наций, который запланирован на 7 июня.

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В статье: Украина Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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