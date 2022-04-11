Довбик оценил шансы сборной Украины подготовиться к матчу с Шотландией

Нападающий сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик высказался о важности хорошей подготовки главной команды к матчу против Шотландии в рамках квалификации на ЧС 2022

"Если сборникам позволят пройти тренировочный сбор, хотя бы 3-4 недели дадут подготовиться к матчу, то он будет сыгран. Если будут товарищеские игры, то может быть процентов на семьдесят-семьдесят пять от оптимальной формы мы наберем", — сказал Довбик в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, что накануне УЕФА предложил УАФ новые даты проведения поединка с Шотландией - 31 мая или 1 июня. Кроме того, УЕФА не против того, чтобы результат этой встречи распространялся и на поединок Лиги наций, который запланирован на 7 июня.