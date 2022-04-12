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Сборная Украины может провести товарищеский матч с чемпионом Европы

Национальная сборная Украины
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Сборная Украины может провести товарищеский матч с чемпионом Европы

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

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Национальная сборная Украины может провести товарищеский матч с Италией в рамках подготовки к важнейшей игре плей-офф квалификации ЧМ-2022. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

"Мы находимся в контакте с главой Федерации футбола Италии Габриэле Гравиной. Чувствуем их поддержку. Италия была едва ли не первой страной, которая протянула нам руку помощи.

Сейчас мы пытаемся организовать товарищеские матчи для сборной Украины. Есть несколько вариантов. Надеемся, что Гравина поможет нам и в этом вопросе. В частности, возможно, удастся организовать матч против сборной Италии", - сказал Павелко в интервью Gianluca di Marzio.

Напомним, что сборная Италии, являющаяся действующим чемпионом Европы, сенсационно уступила на своем поле Северной Македонии и пропустит второй раз подряд чемпионат мира. Если украинцы удачно сыграют с шотландцами – соперником в финале квалификации будет Уэльс, победивший Австрию (2:1).

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В статье: Украина Андрей Павелко УАФ
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Источник:
Gianluca di Marzio

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