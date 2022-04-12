Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины может провести товарищеский матч с чемпионом Европы
Все ради подготовки национальной команды
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Национальная сборная Украины может провести товарищеский матч с Италией в рамках подготовки к важнейшей игре плей-офф квалификации ЧМ-2022. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.
"Мы находимся в контакте с главой Федерации футбола Италии Габриэле Гравиной. Чувствуем их поддержку. Италия была едва ли не первой страной, которая протянула нам руку помощи.
Сейчас мы пытаемся организовать товарищеские матчи для сборной Украины. Есть несколько вариантов. Надеемся, что Гравина поможет нам и в этом вопросе. В частности, возможно, удастся организовать матч против сборной Италии", - сказал Павелко в интервью Gianluca di Marzio.
Напомним, что сборная Италии, являющаяся действующим чемпионом Европы, сенсационно уступила на своем поле Северной Македонии и пропустит второй раз подряд чемпионат мира. Если украинцы удачно сыграют с шотландцами – соперником в финале квалификации будет Уэльс, победивший Австрию (2:1).
Популярное сейчас
- Шахтер назвал сумму, вырученную за благотворительный матч с Олимпиакосом
- Лидер Азова: По заводу Азовсталь был нанесен удар химическим оружием, есть пострадавшие
- Командование воздушных сил ВСУ сообщило, сколько вражеских целей уничтожено за сутки
- Мирон Маркевич: Мы должны не просто играть с Шотландией, а попытаться выиграть
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине