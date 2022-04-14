Петраков планирует собрать сборную Украины 28 апреля без легионеров

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился планами подготовки нашей национальной команды к поединку плей-офф отбора ЧМ -2022 против Шотландии.

"Мы планируем собраться 28 апреля. А как оно будет - не будем загадывать. Я планирую собраться 28 апреля без легионеров. Может быть, президент УЕФА нам в этом поможет. Александер Чеферин этим занимается, хочет нам помочь. Андрей Павелко тоже делает все от него зависит. Мы планируем 28 апреля уехать в Европу.

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Я уже хорошо знаю ребят из "Динамо" и "Шахтера" и вижу, что им очень тяжело. Хорошо, что они собрались раньше и будут начинать подготовку не с пустого места, - сказал Петраков в комментарии для Футбол NEWS.