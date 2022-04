Обновленный календарь матчей сборной Украины в Лиге Наций

Сегодня в УЕФА официально назвали новую дату матча между Украиной и Шотландией. Из-за этого случилось смещение в календаре игр "сине-желтых" в рамках Лиги Наций.

На сайте УЕФА появился новый календарь игр команды Александра Петракова.

FIXTURES UPDATE | UEFA Nations League



In light of the ongoing situation in Ukraine, the Group B1 fixture list has been rescheduled



June 4 | ???????? v ????????

June 8 | ???????? v ????????

June 11 | ???????? v ????????????????????????????

June 14 | ???????? v ????????

Sep 24 | ???????????????????????????? v ????????

Sep 27 | ???????? v ????????



*KO times & ticket details to follow pic.twitter.com/RQh2L3KCza