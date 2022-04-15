Петраков: Надеюсь, что ВСУ перейдут в контрнаступление и освободят всю Украину

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков выразил благодарность ВСУ за защиту Украины.

"Я благодарю Вооруженные силы Украины за то, что они делают для нашей страны и всех нас. Желаю ребятам скорейшей победы. Сейчас много говорят о том, что нашу армию ждет масштабная битва. Надеюсь что они выстоят, пойдут в контрнаступление и освободят нашу страну полностью.

Если это произойдет, то будет очень хорошо для всей нашей страны и людей", — сказал Петраков в комментарии Футбол NEWS.