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Петраков: Надеюсь, что ВСУ перейдут в контрнаступление и освободят всю Украину
Наставник национальной команды поблагодарил наших защитников
uaf.ua
Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков выразил благодарность ВСУ за защиту Украины.
"Я благодарю Вооруженные силы Украины за то, что они делают для нашей страны и всех нас. Желаю ребятам скорейшей победы. Сейчас много говорят о том, что нашу армию ждет масштабная битва. Надеюсь что они выстоят, пойдут в контрнаступление и освободят нашу страну полностью.
Если это произойдет, то будет очень хорошо для всей нашей страны и людей", — сказал Петраков в комментарии Футбол NEWS.
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