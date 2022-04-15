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Национальная сборная Украины

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"Ни деньги, ни слава, а путевка на Мундиаль". Просьба нашего защитника к украинской сборной

Национальная сборная Украины
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Отличная мотивация

"Ни деньги, ни слава, а путевка на Мундиаль". Просьба нашего защитника к украинской сборной

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий показал сообщение, полученное от одного из украинских защитников.

"Привет, Артем. Я пограничник, только вернулся из Черниговщины. Нам, защитникам, не нужно ничего, ни денег, ни славы и медалей. Несмотря на кровавую войну, мы неоднократно обсуждали футбол. У нас к тебе есть просьба.

Если у вас есть возможность связаться с кем-то из игроков национальной сборной, передай, пожалуйста, что именно сейчас нам нужна путевка на Мундиаль. Именно сейчас, когда мир обсуждает нашу Страну, и сейчас, чтобы поднять настроение и боевой дух.

В это же время мы понимаем, в какой ситуации сейчас украинский футбол и психологическое состояние наших игроков. Если есть возможность, передай, пожалуйста. Спасибо", - говорится в сообщении.

"Ни деньги, ни слава, а путевка на Мундиаль". Просьба нашего защитника к украинской сборной - изображение 1

Ранее стало известно, когда коллектив Петракова встретится с Шотландией.Читайте такжеОфициально: Украина сыграет с Шотландией первого июня

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В статье: Украина
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