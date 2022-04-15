Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Ни деньги, ни слава, а путевка на Мундиаль". Просьба нашего защитника к украинской сборной
Отличная мотивация
фото - Олександр Приходько
Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий показал сообщение, полученное от одного из украинских защитников.
"Привет, Артем. Я пограничник, только вернулся из Черниговщины. Нам, защитникам, не нужно ничего, ни денег, ни славы и медалей. Несмотря на кровавую войну, мы неоднократно обсуждали футбол. У нас к тебе есть просьба.
Если у вас есть возможность связаться с кем-то из игроков национальной сборной, передай, пожалуйста, что именно сейчас нам нужна путевка на Мундиаль. Именно сейчас, когда мир обсуждает нашу Страну, и сейчас, чтобы поднять настроение и боевой дух.
В это же время мы понимаем, в какой ситуации сейчас украинский футбол и психологическое состояние наших игроков. Если есть возможность, передай, пожалуйста. Спасибо", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, когда коллектив Петракова встретится с Шотландией.Читайте такжеОфициально: Украина сыграет с Шотландией первого июня
Популярное сейчас
- Москва угрожает усилить удары по Киеву и требует от США прекратить поставки оружия
- Минобороны рф заявило о якобы сбитом украинском вертолете. В Белгороде сработала ПВО
- В Киевской области местный житель самостоятельно ликвидировал 12 российских оккупантов
- Довбик оценил шансы сборной Украины подготовиться к матчу с Шотландией
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника
Новости по теме
- 01:05 Украинские Украина сохранила за собой двенадцатую стартовую позицию сезона 2022/23 в Таблице коэффициентов
- 00:42 Украинские Зеленский: россия начала войну не 24-го февраля. Российские войска пришли еще в 2014-м году
- 00:20 Украинские Франция на уровне ЕС поддержала нефтяное эмбарго против россии, - Дмитрий Кулеба