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Мудрик, Беседин и остальные. Петраков вызвал 25 игроков украинских клубов на сборы в Словению
Сборы стартуют 29-го числа
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков объявил имена 25 игроков украинских клубов, которые начнут сбор в рядах национальной команды 29 апреля в Словении.
По предложению УЕФА и по приглашению Футбольного союза Словении украинцы смогут жить и тренироваться на базе национальной ассоциации этой страны, расположенной в регионе Горенска и насчитывающей три полномерных футбольных поля, гостиницу, конгресс-центр и даже замок. Собственно разместится наша сборная в отеле "Брдо", расположенном на территории этого тренировочного центра.
Список вызванных игроков:
Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер" Донецк), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).
Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все - "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все - "Шахтер" Донецк).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба - "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба - СК "Днепр-1").
Нападающие: Артем Довбик (СК "Днепр-1"), Денис Гармаш, Артем Беседин (оба - "Динамо" Киев)
Против Шотландии сборная Украины сыграет 1 июня.
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