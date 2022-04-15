  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Отправили запрос в УЕФА. Петраков рассказал, когда и сколько спаррингов хочет провести Украина
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отправили запрос в УЕФА. Петраков рассказал, когда и сколько спаррингов хочет провести Украина

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Будет ли легко найти соперников?

Отправили запрос в УЕФА. Петраков рассказал, когда и сколько спаррингов хочет провести Украина

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

UA-Футбол
Новина українською

Александр Петраков, вызвавший 25 футболистов из украинских клубов на сборы, дал интервью пресс-службе УАФ.

Читайте такжеМудрик, Беседин и остальные. Петраков вызвал 25 игроков украинских клубов на сборы в Словению

"Прежде всего хочется поблагодарить президента УАФ Андрея Павелко и президента УЕФА Александера Чеферина за организацию этого важного для национальной команды Украины сбора, а также руководство государства, которое дало нам разрешение на временный выезд из Украины для того, чтобы отстаивать ее интересы за рубежом.

Ранее, во время встречи с главой УАФ, я попросил дать мне возможность собрать команду 29 апреля, поскольку, как известно, мы пропустили мартовские даты ФИФА из-за вторжения российской армии в Украину, поэтому футболисты абсолютно лишены игровой практики. Поэтому важно собраться 29 апреля, чтобы мы смогли как следует подготовиться к сверхважному матчу с Шотландией и следующим официальным играм. В июне нас ждет насыщенный игровой календарь, а потому привычного по времени сбора будет мало. Поэтому очень благодарен лично президенту УЕФА за содействие и возможность собраться в прекрасном тренировочном центре вблизи родной для него Любляны.

Хочу поблагодарить этих клубов и лично их главных тренеров и президентов. Клубное собрание поможет игрокам национальной команды подойти к началу нашего тренировочного цикла в лучших кондициях. Это важно, что клубы собрались раньше, а футболисты получат игровой тонус. А 29 апреля мы уже все вместе начнем нарабатывать варианты ведения игры против соперников, каждый из которых имеет отличный от прочего игровой стиль.

Мы обратились с просьбой в УЕФА организовать нам матчи в следующие даты: 2-го, 6-го, 10-го и 14 мая. После этого, 15—16 мая, я планирую дать ребятам два выходных, чтобы они могли встретиться с семьями. А с 17 мая к нам начнут присоединяться первые легионеры, у которых к тому времени закончатся игры в клубах. Одними из первых смогут приехать Соболь, Качараба, Зубков, Яремчук.

Позже присоединятся остальные ребята, время прибытия которых, в том числе будет зависеть и от успешности выступления их клубов в еврокубках. Вообще же хочу подчеркнуть, что на этом сборе многие игроки, у которых, скажем так, была нехватка практики в клубах, получат отличный шанс побороться за место в составе главной команды страны", - заявил Петраков.

Матч Шотландия - Украина состоится первого июня.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Александр Петраков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...