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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Павелко: Искреннее спасибо моему словенскому коллеге и президенту УЕФА в помощи организации сборов

Национальная сборная Украины
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29-го числа часть сборной соберется вместе

Павелко: Искреннее спасибо моему словенскому коллеге и президенту УЕФА в помощи организации сборов

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

UA-Футбол
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко дал свой комментарий относительно предстоящих сборов сборной Украины.

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"По просьбе тренерского штаба Александра Петракова Национальная сборная Украины начнет свой учебно-тренировочный сбор 29-го апреля. Он пройдет на базе сборной Словении, расположенной в регионе Горенска. Перед этим тренерский штаб, посовещавшись с игроками, обратился ко мне с просьбой организовать такой сбор. После чего мы провели переговоры и получили соответствующее предложение от Словенского футбольного союза, за это приглашение искренне спасибо моему словенскому коллеге Раденко Миятовичу, и большое спасибо за содействие в решении этого вопроса президенту УЕФА Александеру Чеферину, который также является представителем словенской футбольной семьи. преодолевать трудности, связанные с войной, в частности, в организации товарищеских матчей.

К услугам команды Александра Петракова будет современная уютная база, где есть три полноразмерных поля, гостиница, тренажерные залы и все необходимое для полноценного тренировочного процесса. Параллельно мы ведем переговоры по проведению товарищеских матчей, которые пройдут в мае. Еще раз выражаю глубокую благодарность от имени всей футбольной Украины нашим словенским партнерам за тесное сотрудничество и поддержку сборной Украины. Это поступок настоящих друзей! А команде во главе с Александром Петраковым желаю удачной подготовки к полуфиналу плей-офф в отборе в ЧМ-2022 против сборной Шотландии, который состоится 1 июня!", - написал Павелко в социальных сетях.

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В статье: Андрей Павелко
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