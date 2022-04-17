Динамо отказалось отпускать игроков в сборную Украины из-за товарищеских матчей - Источник

Киевское "Динамо" вчера, 16 апреля, отказалось отпускать своих игроков в лагерь сборной Украины в конце апреля. Об этом сообщает журналист Сергей Болотников.

Причина такого решения – это товарищеские матчи “бело-синих”. В мае у них запланированы поединки против "Аустрии", "Ренна", "Левски" и "Айнтрахта". Руководство киевлян считает, что игроки получат достаточно игровой практики – в лагерь сборной можно не ехать.

"Динамо" готово отпустить своих исполнителей 23 мая. Болотников говорит, что УАФ уже ищет возможность вообще не воспользоваться услугами игроков киевлян. В то же время, некоторые иностранные клубы готовы отпустить своих украинских футболистов даже раньше.

Напомним, что старт сбора национальной сборной запланирован на 29 апреля и пройдет он в Словении. В список вызванных игроков вошли 11 исполнителей "Динамо". Первый официальный матч "сине-желтых" должен состояться 1 июня против Шотландии в рамках отбора на ЧМ-2022.