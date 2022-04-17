  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Динамо отказалось отпускать игроков в сборную Украины из-за товарищеских матчей - Источник
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо отказалось отпускать игроков в сборную Украины из-за товарищеских матчей - Источник

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

УАФ ищет варианты

Динамо отказалось отпускать игроков в сборную Украины из-за товарищеских матчей - Источник

Фото: pravda.com.ua

Новина українською

Киевское "Динамо" вчера, 16 апреля, отказалось отпускать своих игроков в лагерь сборной Украины в конце апреля. Об этом сообщает журналист Сергей Болотников.

Причина такого решения – это товарищеские матчи “бело-синих”. В мае у них запланированы поединки против "Аустрии", "Ренна", "Левски" и "Айнтрахта". Руководство киевлян считает, что игроки получат достаточно игровой практики – в лагерь сборной можно не ехать.

"Динамо" готово отпустить своих исполнителей 23 мая. Болотников говорит, что УАФ уже ищет возможность вообще не воспользоваться услугами игроков киевлян. В то же время, некоторые иностранные клубы готовы отпустить своих украинских футболистов даже раньше.

Напомним, что старт сбора национальной сборной запланирован на 29 апреля и пройдет он в Словении. В список вызванных игроков вошли 11 исполнителей "Динамо". Первый официальный матч "сине-желтых" должен состояться 1 июня против Шотландии в рамках отбора на ЧМ-2022.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
SSFC (Белозерье)
17.04.2022 в 12:15
Чекаємо офішіал а не джерело...а там якщо так, то пістец сурікатам. І будемо чекати на позицію самих хлопців.
Ответить
0
-1
can (Торонто, Львов)
17.04.2022 в 12:14
ТОЛЬКО - если правда, громаднейший минус команде, за которую болею с детства. Пока что - ноу коментс!
Ответить
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...