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Динамо отказалось отпускать игроков в сборную Украины из-за товарищеских матчей - Источник
УАФ ищет варианты
Фото: pravda.com.ua
Киевское "Динамо" вчера, 16 апреля, отказалось отпускать своих игроков в лагерь сборной Украины в конце апреля. Об этом сообщает журналист Сергей Болотников.
Причина такого решения – это товарищеские матчи “бело-синих”. В мае у них запланированы поединки против "Аустрии", "Ренна", "Левски" и "Айнтрахта". Руководство киевлян считает, что игроки получат достаточно игровой практики – в лагерь сборной можно не ехать.
"Динамо" готово отпустить своих исполнителей 23 мая. Болотников говорит, что УАФ уже ищет возможность вообще не воспользоваться услугами игроков киевлян. В то же время, некоторые иностранные клубы готовы отпустить своих украинских футболистов даже раньше.
Напомним, что старт сбора национальной сборной запланирован на 29 апреля и пройдет он в Словении. В список вызванных игроков вошли 11 исполнителей "Динамо". Первый официальный матч "сине-желтых" должен состояться 1 июня против Шотландии в рамках отбора на ЧМ-2022.
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