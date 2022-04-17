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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо официально отказалось отпустить футболистов в сборную Украины

Национальная сборная Украины
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(8 голосов)

Указали, что будут играть с топ-клубами, среди которых "Левски" и "Аустрия"

Динамо официально отказалось отпустить футболистов в сборную Украины

Новина українською

Киевское "Динамо" действительно, как и сообщал журналист Сергей Болотников, отказало Украинской ассоциации футбола отпустить игроков в сборную Украины. Об этом говорится в соответствующем письме бело-синих к вице-президенту УАФ Олегу Протасову.

Свое решение они объяснили тем, что у них запланированы благотворительные матчи с топ-клубами Европы: "Аустрия" (Австрия), "Базель" (Швейцария), "Ренн" (Франция), "Левски" (Болгария) и "Айнтрахт" (Германия).

Также “Динамо” обратило внимание на положение Регламента ФИФА, в котором указывается, что клуб может отпустить игроки на сбор не позднее понедельника той недели, когда начинается международное окно. Киевляне даже готовы пойти на уступки и сделать это на неделю быстрее – 23 мая.

Динамо официально отказалось отпустить футболистов в сборную Украины - изображение 1

Отметим, что наставник сборной Украины Александр Петраков запланировал сбор команды на 29 апреля в Словении. Там игроки будут готовиться к официальным матчам. В том числе запланированы товарищеские встречи “сине-желтых” в рамках благотворительной компании.

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В статье: Украина Динамо (Киев)
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Комментарии (68)
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Лекарь (село Дарница)
17.04.2022 в 14:47
Якщо динамівські збірники підійдуть до стиків у поганій формі, отоді ми Суркам пригадаємо все. Але, зараз, я не знаю, де краще тренуватись гравцям Динамо. Можливо, як раз під керівництвом Цигана
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+1
0
Tasha19
17.04.2022 в 15:21
Якщо вони підійдуть в поганій формі пізно буде щось міняти. Тут за підготовку гравців має відповідати Петраков.
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0
0
MaximSK (Киев)
17.04.2022 в 14:34
Я думаю Динам тут не права, надо отпустить игроков сборной, а с оставшимся игроками пусть проводить выставочные матчи. А то что они говорят что 23 мая только отпустят, выглядят подставой
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+1
-1
ulych (Запоріжжя)
17.04.2022 в 14:20
Динамо, шукай нового власника! Але краще, кияни, йдіть шляхом "Барси" - Співвласниками клубу є всі його члени (так звані socis, що каталонською означає «партнери»), кількість яких на 2010 рік дорівнює 170 тис., а не акціонери або іноземні олігархи
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+1
-2
Unselfish (Столица)
17.04.2022 в 14:24
Ага, и в какой жо.пе барса оказалась?
Ответить
+1
-1
avatar
zlоyded (Киев)
17.04.2022 в 14:47
Зате на фоні Барси Динамо на вершині, о святі Суркіси...
+1
-1
Миросслав (Мукачево)
17.04.2022 в 14:09
матчі з топ-клубами Європи ?!!!
Ответить
0
-4
Caballero (DC)
17.04.2022 в 14:01
Фінанси з кацапії відрізані через арешт медведчука. Є сумніви стосовно джерел фінансування злочинного ждівського утворення "Дінама Кієв"?
Ответить
+1
-6
Romb_DK (Київ)
17.04.2022 в 14:03
нема жодних сумнівів в жодного психіатра
Ответить
+2
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
17.04.2022 в 14:03
це свинособака в тебе в мацкві дінама....
Ответить
+4
-2
Caballero (DC)
17.04.2022 в 14:06
Динамiт (Василькiв) - жд
0
-5
Caballero (DC)
17.04.2022 в 14:04
Злочинне ждівське утворення "Дінама Кієв"
Ответить
0
-6
avatar
Динамiт (Василькiв)
17.04.2022 в 14:05
ти довго кукарєкать будеш, свинособака
+3
0
Caballero (DC)
17.04.2022 в 14:08
Динамiт (Василькiв) - жд
0
-4
Caballero (DC)
17.04.2022 в 13:59
Злочинне ждівське утворення "Дінама Кієв" повинно бути знято з УПЛ.
Ответить
+2
-6
Romb_DK (Київ)
17.04.2022 в 14:06
а санітарам потрібно поставити клізму кобельєро
Ответить
+5
0
Caballero (DC)
17.04.2022 в 14:09
Romb_DK (Київ) - жд
0
-2
Romb_DK (Київ)
17.04.2022 в 14:15
Я думав Лесь Подеревянський вигадав своїх персонажів. Таки ні - є унікум . досліз
+2
0
Unselfish (Столица)
17.04.2022 в 14:25
Ты ещё не в днр? А пора бы уже, и градом тебя приложить.
Ответить
+1
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
17.04.2022 в 13:26
Нет покоя и лада на земле божьей. Безумие исходит даже от дядек, которые пинают кожаный пузырь.
Ответить
+2
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
17.04.2022 в 13:25
Лошари ! Уважно слухайте Болотнікова, він вивів КАРПАТИ в Єврокубки !
Ответить
+1
-7
Игорь84 (Киев)
17.04.2022 в 13:23
Цікаве рішення напередодні вирішальних матчів збірної. Втім, тепер зрозуміла позиція Суркісів щодо спроби завалити відбір і просунути Реброва для подальших викликів до збірної подібних до Супряги колишніх героїв київського клубу для підняття іх трансферної вартості...Сумно, але такі реалії нашого футболу: краще собі трохи кишені набити під гаслом допомоги ЗСУ, ніж зробити все від себе залежне для підняття іміджу держави. Ганьба Суркам! Слава Україні!
Ответить
+4
-6
Romb_DK (Київ)
17.04.2022 в 13:55
маячня. 1.Ребров Суркісам потрібен для Динамо. 2. на Динамо щороку витрачають Суркіси 50 млн. євро. на товарняках ніяк не заробиш. 3. "краще собі трохи кишені набити під гаслом допомоги ЗСУ" - якщо є факти зверніться до будь-якого прокурора. Не треба змішувати дешеві понти про імідж держави в товарняках (СРСР був "чемпіоном світу" в товарняках) і тих Героїв які дійсно приносять Славу Україні. Героям Слава!
Ответить
+2
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
17.04.2022 в 13:22
Пи*дец!
Ответить
+3
-4
avatar
Динамiт (Василькiв)
17.04.2022 в 13:23
Здрисни свинособака в мацкву !!!
Ответить
+2
-6
avatar
Динамо-машина (Киев)
17.04.2022 в 13:25
Иди нах.уй, вслед за русским кораблём! Мразь ты конченная!
+6
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
17.04.2022 в 13:26
Свинособака, ти вкрав планшет в Бучі....
+1
-6
avatar
Динамо-машина (Киев)
17.04.2022 в 13:30
Кремлебот, плохо получается. Украинцы еба.ли в рот весь твой род!
+3
-3
avatar
Динамiт (Василькiв)
17.04.2022 в 13:38
А чого свинособака ти спілкуєшся свинособачим сленгом ??? Ти тупорила консерва...
+1
-3
avatar
Динамо-машина (Киев)
17.04.2022 в 13:43
Со.си писюн своим кремлёвским кураторам)
0
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
17.04.2022 в 14:02
так свинособака - мацкві та русні, повний...
Ответить
+1
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
17.04.2022 в 13:22
Это су.ка позор! Суркисы ЧМОшники! Сборная сейчас понад усе! На кону путёвка на ЧМ!!!
Ответить
+5
-5
Djоn (Киев)
17.04.2022 в 13:23
Підтримую. Я розумію бажання Суркісів поставити палиці в колеса Паделки, але зараз не той час для цього.
Ответить
+2
-3
avatar
Динамiт (Василькiв)
17.04.2022 в 13:28
Свинособака, тікай в мацкву !
Ответить
+1
-5
avatar
Динамо-машина (Киев)
17.04.2022 в 13:43
Со.си писюн своим кремлёвским кураторам)
Ответить
0
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
17.04.2022 в 13:59
Ти свинособака всі тайни видаєш... Я думав ти сам по собі, а виявляється в тебе є куратор... Піймаєм свинособака та розділим тебе на свиню та собаку !
+1
0
Djоn (Киев)
17.04.2022 в 13:21
Суркіси навіть під час війни не міняються...
Ответить
+3
-3
avatar
Spokoyno (Київ)
17.04.2022 в 13:28
Я не в захваті від братків... Утім іноді треба включати логіку! І якщо ці Су... скажуть 2+2=4 не буду обурюватися... Уявіть Ви за тиждень домовились з товаришами у суботу зустрітися, відповідно підготувались ... а мати чи дружина в п'ятницю каже "Завтра їдемо в село!"
Ответить
+2
-2
Djоn (Киев)
17.04.2022 в 13:35
Попереду фінал Ліги Чемпіонів? Нема ким грати товарняки? Чи може просто в черговий раз хочеться напокостити Павелці? Може таки варто включати логіку, га?
+1
-3
avatar
Spokoyno (Київ)
17.04.2022 в 13:56
Ще раз ви з товаришами найняли кабак, заплатили гроші, а теща каже "Насрати, їдемо картоплю саджати!". Може це зазделегідь потрібно було вирішити? Щоб не рушити плани інших... А не галасувати, раз братки Су.. кажуть, що 2+2=4 то це зрада!
+2
-2
Djоn (Киев)
17.04.2022 в 14:01
Хуйло від сидіння в бункері поїхав кукухою, послав військо, а українці йому "йди на х0й". То що тепер? Зазделегіть потрібно було з ним домовлятись? Чи може не варто перекручувати і рівняти хуйло з пальцем, га?
+1
-3
Unselfish (Столица)
17.04.2022 в 14:29
Djоn (Киев) по твоей же логике, СбУ некем товарняки гонять? Или они этими товарняками деньги на ЗСУ соберут?
0
0
Djоn (Киев)
17.04.2022 в 14:42
То збірна збирається, щоб товарняки ганяти, а не до вирішальних матчів готуватись? Тоді забираю свої слова назад, Суркіс повністю правий!
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
17.04.2022 в 13:15
Тобто "кожен рулює, як йому заманеться"! І у кожного своя правда. Динамо треба дати ігрову практику та щось заробити на утримання гравців. І коли боси ДК узгодили свої плани... Боси УАФ "плюнули на них" заявивши на свої плани. Тут два питання чому проінформувавши першу "паузу збірних" Петраков заздалегідь не переговорив з керівниками " базового" клубу? Йдеться про десь третину футболістів... Без них, що клубу, що збірній буде... скрутно.
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+3
-3
dsub!n (Украина)
17.04.2022 в 13:15
Я повністю на стороні Суркісів. Попереду в Динамо безліч важливих матчів, а тут якась збірна зі своєю підготовкою. Кому вона потрібна?
Ответить
+4
-2
Romb_DK (Київ)
17.04.2022 в 13:35
ідея зовсім інша. В гравців Динамо буде ігрова практика. В збірну можна взяти на перегляд гравців які її не мають. перед заключним збором в травні подивитись хто кращий і вибрати, скажімо Шапаренко чи Булеца, і мати реальну конкурренцію на всіх позиціях
Ответить
+2
-1
football_soccer (Украина)
17.04.2022 в 13:14
в составе Динамо сборники будут играть матчи, а в расположении сборной -- тренироваться. Как по мне, матчи всегда лучше тренировок. Сыграют, а потом приедут в сборную.
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+5
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
17.04.2022 в 13:27
А наиграть связи? Сборники должны тренироваться вместе!
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+2
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
17.04.2022 в 13:29
Свинособака, твої тренуються разом...Дзюба тільки кончить, теж підтягнеться...
+1
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
17.04.2022 в 13:41
Со.си писюн своим кремлёвским кураторам)
0
-1
Tasha19
17.04.2022 в 15:19
Так збірна теж має грати товариські матчі.
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0
0
Romb_DK (Київ)
17.04.2022 в 13:11
набрати форму гравці можуть тількі через матчі. Може Болотніков знає як це зробити через тренування?
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+1
-3
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Динамiт (Василькiв)
17.04.2022 в 13:31
Болотніков знає, він вивів КАРПАТИ в Лігу Чемпіонів !!!!
Ответить
+1
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
17.04.2022 в 13:42
Со.си писюн своим кремлёвским кураторам)
+1
-1
avatar
zlоyded (Киев)
17.04.2022 в 13:10
Якщо такі справи, треба Суркісню ловити і міняти на наших полоненних хлопців. А то стільки років разом з мертверчуком підривали українську політику своїм опзж, а зараз підривають український футбол!
Ответить
+5
-3
Romb_DK (Київ)
17.04.2022 в 13:13
яким боком Динамо до ОПЗЖ? Краще лови Ахметова який спонсорує ОПЗЖ
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+1
-3
dsub!n (Украина)
17.04.2022 в 13:15
Ніяким боком. ОПЗЖ то нав'язаний заходом стеоретип.
+2
-2
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Динамiт (Василькiв)
17.04.2022 в 13:34
Що ти свинособака несеш ??? Ти провокатор, рано чи пізно сучара, будеш сидіти з мертветчуком, будеш його "дружиною" на зоні....
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+1
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
17.04.2022 в 13:43
Со.си писюн своим кремлёвским кураторам)
0
-1
Unselfish (Столица)
17.04.2022 в 14:31
Готов выкладывать 30- 50 лямов на содержание клуба? Что-то очереди из подобных умников не вижу.
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+1
0
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zlоyded (Киев)
17.04.2022 в 14:45
Для тебе важливіше благополуччя Суркісів і Динамо, чи існування України? І скільки в нас таких зміюк за пазухою пригрітих...
+1
-1
Romb_DK (Київ)
17.04.2022 в 14:51
вдарився головою? Україна це наші люди, наші міста і села, наша держава і багато чого ще. в тому числі Динамо Київ і Суркіси. Якщо протиставляєш Динамо та Україну то ти рашист
0
0
dsub!n (Украина)
17.04.2022 в 14:53
Рашисти твої Суркіси, які вели підривну діяльність всі ці роки. І ти нічим не кращий, якщо заперечуєш очевидне.
0
-2
Romb_DK (Київ)
17.04.2022 в 15:04
тоді ти нічим не відрізняєшся від Путіна. він також як і ти вішає ярлики "неонацисти" "нацики", називає війну і вбивства спецоперацією. Ти можеш бути українцем за походженням, але зробити значно менше для України ніж нацмени за походженням Суркіси. Хто віддає життя за Україну чи багато робить для її слави та процвітання той і є українцем. Так що, не тобі, рашисте, вирішувати хто українець, а хто ні.
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
17.04.2022 в 14:58
Якщо така справа, то лови, якого ти х... пиз..... лежачи на дивані?
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+1
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
17.04.2022 в 13:00
Підтримую позицію ультрас .
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+1
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
17.04.2022 в 13:35
міньєт їм зробиш...???
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+1
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
17.04.2022 в 13:43
Со.си писюн своим кремлёвским кураторам)
0
-1

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