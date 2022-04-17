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Динамо официально отказалось отпустить футболистов в сборную Украины
Указали, что будут играть с топ-клубами, среди которых "Левски" и "Аустрия"
Киевское "Динамо" действительно,
Свое решение они объяснили тем, что у них запланированы благотворительные матчи с топ-клубами Европы: "Аустрия" (Австрия), "Базель" (Швейцария), "Ренн" (Франция), "Левски" (Болгария) и "Айнтрахт" (Германия).
Также “Динамо” обратило внимание на положение Регламента ФИФА, в котором указывается, что клуб может отпустить игроки на сбор не позднее понедельника той недели, когда начинается международное окно. Киевляне даже готовы пойти на уступки и сделать это на неделю быстрее – 23 мая.
Отметим, что наставник сборной Украины Александр Петраков запланировал сбор команды на 29 апреля в Словении. Там игроки будут готовиться к официальным матчам. В том числе запланированы товарищеские встречи “сине-желтых” в рамках благотворительной компании.
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