Маркевич о заявлении Динамо: Меня удивляет, что в наше время может быть такая позиция, как у Суркисов и Луческу

Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич в интервью FanDay.net прокомментировал отказ киевского "Динамо" отпускать игроков в национальную сборную:

"Даже не мог ожидать, что такое может произойти. Я шокирован. Я считаю, что это беспредел со стороны "Динамо" и его надо пресекать. Суркисы всегда были украинофобами, а сейчас это даже не обсуждается. Раньше я воевал с ними всю жизнь, теперь они полностью раскрылись.

Сейчас приоритет должен быть один — сборная Украины! Это даже не обсуждается. Надо подготовить команду, чтобы они хорошо сыграли с Шотландией и с Уэльсом. В этой ситуации все клубы должны идти навстречу сборной".

Мирон Маркевич также прокомментировал заявление о том, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу посчитал, что товарищеские матчи игроков за клуб принесут сборной больше пользы, чем подготовка с национальной командой:

"Вы меня извините, но кто такой Луческу для нашей страны? Есть сборная Украины, и он будет еще что-то рассказывать. Так нельзя, это переходит уже все границы! Для нас главное, — чтобы сборная поехала в Катар, и для этого нужно сделать всё. Меня удивляет, что в наше время может быть такая позиция, как у Суркисов и Луческу.

Также я не понимаю, почему молчат футболисты. Почему они не скажут, что хотят поехать в сборную? Они должны выступить и сказать: "29 апреля мы едем в сборную! Не хотите нас отпускать — мы поедем сами!". Футболисты должны решать, а не Суркисы и Луческу. Я призываю футболистов "Динамо" всё бросать и ехать в сборную, если они действительно любят Украину и хотят поехать на чемпионат мира!"