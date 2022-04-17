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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Маркевич о заявлении Динамо: Меня удивляет, что в наше время может быть такая позиция, как у Суркисов и Луческу

Национальная сборная Украины
(9 голосов)

Экс-тренер сборной Украины шокирован действиями Динамо

Маркевич о заявлении Динамо: Меня удивляет, что в наше время может быть такая позиция, как у Суркисов и Луческу

Фото: УНИАН / Автор - Евгений Кравс

UA-Футбол
Новина українською

Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич в интервью FanDay.net прокомментировал отказ киевского "Динамо" отпускать игроков в национальную сборную:

"Даже не мог ожидать, что такое может произойти. Я шокирован. Я считаю, что это беспредел со стороны "Динамо" и его надо пресекать. Суркисы всегда были украинофобами, а сейчас это даже не обсуждается. Раньше я воевал с ними всю жизнь, теперь они полностью раскрылись.

Сейчас приоритет должен быть один — сборная Украины! Это даже не обсуждается. Надо подготовить команду, чтобы они хорошо сыграли с Шотландией и с Уэльсом. В этой ситуации все клубы должны идти навстречу сборной".

Мирон Маркевич также прокомментировал заявление о том, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу посчитал, что товарищеские матчи игроков за клуб принесут сборной больше пользы, чем подготовка с национальной командой:

"Вы меня извините, но кто такой Луческу для нашей страны? Есть сборная Украины, и он будет еще что-то рассказывать. Так нельзя, это переходит уже все границы! Для нас главное, — чтобы сборная поехала в Катар, и для этого нужно сделать всё. Меня удивляет, что в наше время может быть такая позиция, как у Суркисов и Луческу.

Также я не понимаю, почему молчат футболисты. Почему они не скажут, что хотят поехать в сборную? Они должны выступить и сказать: "29 апреля мы едем в сборную! Не хотите нас отпускать — мы поедем сами!". Футболисты должны решать, а не Суркисы и Луческу. Я призываю футболистов "Динамо" всё бросать и ехать в сборную, если они действительно любят Украину и хотят поехать на чемпионат мира!"

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Мирон Маркевич Национальная сборная Украины Динамо (Киев)
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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.04.2022 в 19:29
Суркісня то москальські хвойди.
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0
-1
Gerd Muller (Житомир)
17.04.2022 в 19:29
Один вже рік назад почав тренувати зарано збірну, ледь повзали у других таймах. І другий аспект. А до Вест Хему, Аталанті, Ман Сіті, Бенфіки, Евертону та іншим нема претензій? А Ярмоленка, Маліновського, Зінченка, Яремчука, Миколенка та інших не закликає все кидати і їхати до збірної, якщо вони справді люблять Україну та хочуть поїхати на чемпіонат світу!
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+2
-3
Джим Слэйд (Харьков)
17.04.2022 в 19:58
У легіонерів нормальні ігри, у киян товарняки із немотивованими суперниками, які ще можуть і не відбутися.
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0
0
Maximum (Торонто)
17.04.2022 в 19:17
Дуже суперечливий цей маркевич, але не можна сперечатися з тим, що суркіси зрадили Україну, коли незаконно втекли з грошима, та не надали ніякої підтримки вітчизні. Надіюсь, колись динамо знову буде українським, а не буде належати проросійським власникам.
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+3
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
17.04.2022 в 18:50
маркевич напевно платитьь зарплату футболістам?
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+3
-5
aleks68
17.04.2022 в 19:50
а тебя жаба давит?
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0
-1

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