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Стало известно, каких футболистов могут вызвать в сборную Украины вместо игроков Динамо
В списке фигурируют семь исполнителей
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Руководство УАФ и тренерский штаб сборной сформировало резервный список игроков клубов УПЛ, которые заменят "Динамо" на первом этапе сбора и обеспечат команде Александра Петракова нормальный тренировочный процесс.
По информации ТаТоТаке, в список могут войти: Артем Бондаренко и Георгий Судаков ("Шахтер"), Андрей Тотовицкий ("Колос"), Егор Назарина ("Заря"), Александр Сваток и Егор Ярмолюк ("Днепр-1"), а также Владислав Калитвинцев ("Александрия").
Фамилии других станут известны в ближайшем будущем, если позиция "Динамо" останется неизменной.
Ранее сообщалось, что киевляне отказались отпускать своих игроков в сборную Украины. Столичный клуб объясняет это тем, что полученная в товарищеских благотворительных матчах игровая практика позволит "бело-синим" подойти к поединкам национальной команды в своей лучшей игровой форме.
Напомним, что наставник национальной сборной Украины Александр Петраков запланировал сбор команды на 29 апреля в Словении. Там игроки будут готовиться к официальным матчам. В том числе запланированы товарищеские встречи сине-желтых в рамках благотворительной компании.
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