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Стало известно, каких футболистов могут вызвать в сборную Украины вместо игроков Динамо

Национальная сборная Украины
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В списке фигурируют семь исполнителей

Стало известно, каких футболистов могут вызвать в сборную Украины вместо игроков Динамо

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

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Руководство УАФ и тренерский штаб сборной сформировало резервный список игроков клубов УПЛ, которые заменят "Динамо" на первом этапе сбора и обеспечат команде Александра Петракова нормальный тренировочный процесс.

По информации ТаТоТаке, в список могут войти: Артем Бондаренко и Георгий Судаков ("Шахтер"), Андрей Тотовицкий ("Колос"), Егор Назарина ("Заря"), Александр Сваток и Егор Ярмолюк ("Днепр-1"), а также Владислав Калитвинцев ("Александрия").

Фамилии других станут известны в ближайшем будущем, если позиция "Динамо" останется неизменной.

Ранее сообщалось, что киевляне отказались отпускать своих игроков в сборную Украины. Столичный клуб объясняет это тем, что полученная в товарищеских благотворительных матчах игровая практика позволит "бело-синим" подойти к поединкам национальной команды в своей лучшей игровой форме.

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Напомним, что наставник национальной сборной Украины Александр Петраков запланировал сбор команды на 29 апреля в Словении. Там игроки будут готовиться к официальным матчам. В том числе запланированы товарищеские встречи сине-желтых в рамках благотворительной компании.

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В статье: Украина
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Источник:
ТаТоТаке

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