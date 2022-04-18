Петраков: Позиция Динамо - это не идея футболистов. Я на связи с ребятами и знаю, что они готовы приехать в сборную

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков отреагировал на решение "Динамо", что киевский клуб не намерен отпускать вызванных игроков в лагерь национальной команды.

— Скажу откровенно, я шокирован. Такого ответа я не ожидал. Прежде всего, хочу напомнить, если, возможно, кто-то забыл: в нынешнее военное время украинские клубы, к сожалению, лишены возможности участвовать в официальных играх, и только сборная Украины готовится к сверхважным международным матчам. К каким официальным поединкам готовится "Динамо" и каким регламентом ФИФА аргументирует свой отказ предоставить игроков в указанные по вызову даты? В стране идет война, все внутренние соревнования приостановлены: регламент ФИФА применяется к официальным матчам, которых сейчас у наших клубов нет из-за войны. Какие интересы отстаивает киевский клуб сейчас? Хочу добавить, что о своем намерении организовать сбор 29 апреля УАФ сообщил все наши клубы, из которых мы приглашаем кандидатов в сборную, 11 апреля. Не помню, чтобы "Динамо" к тому времени объявило график благотворительных матчей, который привело в письме к нам.

— Связывались ли с вами представители "Динамо", чтобы найти компромиссный выход?

— Мне никто не звонил по телефону и ничего не предлагал. Какие-либо коррективы можно было бы внести, я могу понять клубные планы. Вот, например, ко мне обратился Дарио Срна из донецкого "Шахтера", попросив дать возможность сборникам сыграть в товарищеском матче дончан с "Хайдуком" 1 мая, сразу после чего футболисты переедут в лагерь национальной команды. Один-два дня решающую роль не играют — и я пошел навстречу.

Читайте такжеУльтрас Динамо: Владельцы Динамо поставили клуб выше сборной, а свой собственный интерес выше народного



— Когда теперь начнется сбор?

— На два дня позже. Я отменил ранее запланированный на 2 мая спарринг. Тренерский штаб сборной, ее персонал и первые игроки прибудут на базу национальной ассоциации Словении вечером 1-го числа, а уже 2-го присоединятся горняки, и мы приступим к тренировочному процессу.



— Как сейчас выглядит график матчей сборной, который по вашей просьбе формирует УЕФА?

— Ранее мы предоставили УЕФА критерии поиска спарринг-партнеров, с которыми мы хотели бы встретиться в контексте подготовки к нашим матчам. На данный момент менеджеры сборной совместно со специалистами соответствующего департамента УЕФА находятся на завершающей стадии поиска и переговоров, поэтому мы рассчитываем узнать имена оппонентов в контрольных играх уже в скором времени. Мы очень благодарны УЕФА за эту помощь. Первый матч проведем 6 мая, далее встречи состоятся 10-е и 14-е числа, после чего будут два выходных. 17 мая к нам начнут присоединяться легионеры, и мы сыграем еще два спарринга - 22-го и 26-го. В заключительном контрольном поединке перед игрой с Шотландией рассчитываю, что сыграют все кандидаты, кроме Александра Зинченко, которому искренне желаю принять участие в финале Лиги чемпионов 28 мая. Уже после этого Саша присоединится к нам.

— Если "Динамо" будет стоять на своем и не отпустит игроков в лагерь сборной 2 мая, какими будут ваши действия? Президент киевлян Игорь Суркис процитировал наставника своего клуба Мирчу Луческу, мол, у него большой тренерский опыт и утверждает, что "игровой потенциал исполнителей в интересах сборной будет использован более рационально, если у них будет игровая практика в рамках серии товарищеских благотворительных матчей с топ-клубами Европы"…

— Здесь даже нечего комментировать. Только собрав исполнителей, которые образуют скелет команды, можно нарабатывать игровые схемы и готовиться к важным официальным матчам. Как может часть игроков готовиться отдельно от сборной, а их наставник быть уверенным, что лучше подготовит сборников к поединкам национальной команды таким образом? Извините, но это ерунда! Пока я главный тренер национальной команды, я отвечаю за ее подготовку к играм и результат. Все остальное – от лукавого. И еще одно: при всем уважении к спарринг-партнерам киевлян и к тому, что они поддерживают идею сбора средств на помощь украинской армии и украинскому народу, они не относятся к топ-клубам Европы, поэтому не следует извращать понятия! Очевидно, что динамовцы могут провести эти игры и без сборников, к тому же, как мы уже видели, они успешно использовали фактор выступления своих арендованных футболистов в обеих командах товарищеского матча, как это было с Беньямином Вербичем. Это показательные поединки, и турнирный фактор у них не является первоочередным.



— Какой основной месседж вы хотели бы сейчас послать динамовцам?

— Прежде всего хочу подчеркнуть, что эта позиция клуба — это не идея футболистов: я постоянно на связи с ребятами и знаю, что они готовы приехать в сборную и защищать цвета Украины. Мой месседж один: есть вызов национальной команды — 2 мая нужно быть в Словении. А руководству клуба хочу напомнить, что разрешения на временный выезд за границу футбольным клубам были предоставлены Министерством молодежи и спорта Украины именно по причине подготовки национальной команды к официальным играм. Раньше я уже благодарил клубы за эту инициативу и за то, что они предоставляют сборникам игровую практику. Но теперь мы собираем национальную сборную вместе — так что не нужно придумывать несуществующие причины и вставлять палки в колеса во время подготовительного процесса главной команды. В стране идет война, и сейчас нет полутонов. Все должно быть четко: есть вызов в сборную, прошу явиться. Если нет — как ни обидно, придется "Динамо" вернуться в Украину, а мне — заменить динамовцев игроками из других клубов.



— Вы уже ведете поиск альтернативных кандидатов в сборную?

— Ситуация заставляет. В общем, я постоянно нахожусь на связи с главными тренерами украинских клубов, от которых чувствую только поддержку и помощь. Хочу особо поблагодарить наставника "Руха" Леонида Кучука, а также клубных функционеров — президента львовского клуба Григория Козловского, исполнительного директора СК "Днепр-1" Андрея Русола, директора по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срну: они помогают мне с поиском игроков в возникшей ситуации. Если необходимость доукомплектовать команду будет, я планирую это сделать и с помощью игроков молодежной сборной Украины, и за счет более опытных исполнителей из украинского чемпионата и из-за рубежа. Как вы знаете, многие футболисты находятся на карандаше у тренерского штаба, и сейчас они могут получить шанс стать будущим национальной команды. При этом, правда, будет один дополнительный нюанс: мы заблаговременно сделали британские визы для большой группы игроков, чтобы спокойно осуществлять селекцию во время подготовки. Теперь же новым кандидатам в сборную предстоит еще открывать визу. Но мы сделаем это по необходимости.

Читайте такжеСтало известно, каких футболистов могут вызвать в сборную Украины вместо игроков Динамо



— Итак, говоря о вынужденном доукомплектовании сборной, можно ожидать дополнительного списка вызванных игроков?

— Да, я уже фактически составил его. Жду четкой позиции "Динамо", чтобы понимать, обнародовать новый список игроков сборной Украины или нет.



— Как чувствуете себя в ситуации, когда у вас появилась возможность вернуться в тренировочный и игровой процесс, но параллельно с этим снова возникли околофутбольные нюансы?

— Конечно, во время войны и так хватает негативных эмоций, поэтому этого оптимизма не добавляет. Я – главный тренер, мое дело – тренировать, а не заниматься околофутбольными вопросами. Но, несмотря ни на что, я никогда не опускаю рук, такое у меня жизненное кредо, - сказал Петраков.