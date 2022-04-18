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Павелко: Игроки Динамо прибудут в сборную третьего мая

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Смогли найти компромисс

Павелко: Игроки Динамо прибудут в сборную третьего мая

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Конфликт между "Динамо" и УАФ касательно приезда футболистов киевлян в сборную исчерпан. Андрей Павелко сообщил, когда игроки столичного клуба прибудут в расположение сборной.

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"Набрал президента киевского "Динамо". Конструктивно поговорили о сборной Украины. Игорь Суркис заверил, что все футболисты ФК "Динамо" Киев, вызванные Александром Петраков, будут в расположении сборной 3 мая.

Спасибо президенту "Динамо" за понимание и поддержку национальной сборной! Слава ВСУ! Слава Украине!", - написал Павелко в социальных сетях.

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В статье: Украина Андрей Павелко Динамо (Киев)
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Комментарии (15)
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Vetgame
18.04.2022 в 21:56
Все кричат Украина - це Европа, но жить по европейским правилам не хотим. Только у нас готовятся к матчу месяц, только у нас переносят матчи или даже туры чемпионата. Ещё где-то такая вакханалия есть?
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0
-1
sidor3 (Киев)
18.04.2022 в 21:40
Я не хочу дискутировать с людьми которым нечего делать и пишут всякую гадость. Я в футболе 55 лет после травм потерял обе ноги. Но и сейчас тренирую детей на протезах. Я впервые в истории футбола вижу чтобы к игре готовились 30 дней побив рекорд Шевченко перед Европой. Мы все видели чем это закончилось. Это мировой рекорд рекорд по тренировкам к мачту. Желаю удачи сборной.
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+1
-1
Tasha19
18.04.2022 в 22:18
Як можна зрівнювати ту ситуацію з нинішньою? У нас чемпіонат не грають, і збори потрібні для гравців з УПЛ, щоб тренуватися і грати, бо офіційних матчів в них немає, а товариські матчі краще грати однією командою, тобто збірною. Для того і такі збори.
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0
0
avatar
дід Сашко
18.04.2022 в 21:08
А в нас завжди так спочатку обхерим один одного,а потім голови чухаїм.
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+1
0
Oлeкcин (Н.)
18.04.2022 в 20:50
Если гниды не прибудут 3-го мая в сборную - пусть в Киев даже не возвращаются! Единственным оправданием отсутствия может быть только вступление в армию!
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0
0
avatar
дід Сашко
18.04.2022 в 21:06
Гнида це ти,хлопці тут при чому.А ти в армії?
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0
-1
aleks68
18.04.2022 в 21:09
чья бы корова мычала чмо
+1
0
Tasha19
18.04.2022 в 20:49
А не могли одразу домовитись
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+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
18.04.2022 в 20:40
Дійсно, а хто заважав спочатку переговорити з зацікавленими сторонами до об'яви зборів? Так є заявлені вікна для зборів, але тут коли вирішили їх "розширити", то потрібно узгоджувати, а не проявляти диктат. "Я тут вирішив, а всі Ваші плани до дупи!" У клубів теж є свої задуми і не на найближчий тиждень...
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
18.04.2022 в 20:08
Де коментарі самих гравців? В нас що, рабська росія?
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0
-5
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.04.2022 в 20:21
Так не дают же слово сказать. Все загажено кротячими воплями. Рыжий уголовник и купленная им часть якобы фанов Динамо не унимаются даже в войну
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+4
-4
aleks68
18.04.2022 в 21:11
твои унитазные короли "святые"?крылышки им обрезать.не гавкай шалава дырявая
0
0
Tasha19
18.04.2022 в 20:50
Ви вірите в те, що гравець на контракті, хоч слово скаже проти власника клуба?
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0
0
avatar
Romerik (YNWA)
18.04.2022 в 20:53
А інтерв'ю Петракова для кого? Там же ж написано, що він говорив з динамівцями, і вони готові їхати. Понятне діло що вони на контракті в клубі, і як власник скаже так і буде. Що їм ще треба сказати?
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+1
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
18.04.2022 в 20:08
Отлично!
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+4
-1

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