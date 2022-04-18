Павелко: Игроки Динамо прибудут в сборную третьего мая

Я не хочу дискутировать с людьми которым нечего делать и пишут всякую гадость. Я в футболе 55 лет после травм потерял обе ноги. Но и сейчас тренирую детей на протезах. Я впервые в истории футбола вижу чтобы к игре готовились 30 дней побив рекорд Шевченко перед Европой. Мы все видели чем это закончилось. Это мировой рекорд рекорд по тренировкам к мачту. Желаю удачи сборной.