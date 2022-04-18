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Павелко: Игроки Динамо прибудут в сборную третьего мая
Смогли найти компромисс
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Конфликт между "Динамо" и УАФ касательно приезда футболистов киевлян в сборную исчерпан. Андрей Павелко сообщил, когда игроки столичного клуба прибудут в расположение сборной.
"Набрал президента киевского "Динамо". Конструктивно поговорили о сборной Украины. Игорь Суркис заверил, что все футболисты ФК "Динамо" Киев, вызванные Александром Петраков, будут в расположении сборной 3 мая.
Спасибо президенту "Динамо" за понимание и поддержку национальной сборной! Слава ВСУ! Слава Украине!", - написал Павелко в социальных сетях.
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