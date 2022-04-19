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Источник назвал потенциальных соперников сборной Украины в спаррингах
Национальной команде нужна хорошая подготовка
Фото - УАФ / Автор - Євген Кравс
Журналист Игорь Бурбас рассказал про планы национальной сборной Украины в рамках подготовки к матчу против Шотландии.
"Впереди у сборной Украины 2 сбора. Первый состоится в пригороде Любляны, второй – на Туманном Альбионе. Это будет либо база "Манчестер Сити", либо сборной Англии.
Также в зависимости, как далеко "Ман Сити" дойдет до ЛЧ и планов подготовки национальной команды Англии, с одним из этих соперников рассматривается проведение последнего спарринга перед плей-офф из Шотландии. Классная намечается репетиция", – написал Бурбас в своем Telegram-канале.
Напомним, 1 июня у сборной Украины запланирован поединок с Шотландией. Если сине-желтые удачно сыграют с шотландцами – соперником в финале квалификации будет Уэльс, победивший Австрию (2:1).
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