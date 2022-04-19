Источник назвал потенциальных соперников сборной Украины в спаррингах

Журналист Игорь Бурбас рассказал про планы национальной сборной Украины в рамках подготовки к матчу против Шотландии.

"Впереди у сборной Украины 2 сбора. Первый состоится в пригороде Любляны, второй – на Туманном Альбионе. Это будет либо база "Манчестер Сити", либо сборной Англии.

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Также в зависимости, как далеко "Ман Сити" дойдет до ЛЧ и планов подготовки национальной команды Англии, с одним из этих соперников рассматривается проведение последнего спарринга перед плей-офф из Шотландии. Классная намечается репетиция", – написал Бурбас в своем Telegram-канале.