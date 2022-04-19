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"У меня есть силы". Ярмоленко оценил свое будущее в сборной Украины
Вингер рассказал о планах на будущее
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко признался, что не закончит карьеру в национальной команде, даже если сине-желтые не выйдут на Чемпионат мира-2022.
"Я не хочу пока что заканчивать со сборной. У меня есть силы, я приношу пользу – я готов играть и отдаваться полностью. Как только я почувствую, что я где-то в чем-то уступаю молодым ребятам, или мне главный тренер намекнет или в лицо все скажет – я спокойно пожму руки и уйду со сборной с высоко поднятой головой, - сказал Ярмоленко в интервью YouTube-каналу "КраСава".
Ранее Андрей Ярмоленко высказался о своем будущем в лондонском "Вест Хэме".
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