"У меня есть силы". Ярмоленко оценил свое будущее в сборной Украины

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко признался, что не закончит карьеру в национальной команде, даже если сине-желтые не выйдут на Чемпионат мира-2022.

"Я не хочу пока что заканчивать со сборной. У меня есть силы, я приношу пользу – я готов играть и отдаваться полностью. Как только я почувствую, что я где-то в чем-то уступаю молодым ребятам, или мне главный тренер намекнет или в лицо все скажет – я спокойно пожму руки и уйду со сборной с высоко поднятой головой, - сказал Ярмоленко в интервью YouTube-каналу "КраСава".