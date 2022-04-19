Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Домашние матчи Лиги Наций Украина проведет на нейтральном поле
Однако пока что без конкретики
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Сборная Украины проведет два домашних матча Лиги Наций на нейтральном поле. Об этом передает тг-канал "ВЗБІРНА".
Прежде всего речь идет о матчах против Армении и Ирландии, которые пройдут 11-го и 14-го июня соответственно. Источник не называет места проведения матчей, однако в них "сине-желтые" будут иметь статус номинального хозяина поля.
Напомним, что отборочная игра на ЧМ-2022 против Шотландии пройдет первого июня.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ракицкий в сборной? Цыганков уйдет из Динамо? Суркисы – беглецы
- Шахтер выйдет на матч с Фенербахче в футболках с фото девочки из Мариуполя
- Не для слабонервных. ВИДЕО ночного боя на востоке Украины
- Маркевич о заявлении Динамо: Меня удивляет, что в наше время может быть такая позиция, как у Суркисов и Луческу
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...