СМИ: Домашние матчи Лиги Наций Украина проведет на нейтральном поле

Сборная Украины проведет два домашних матча Лиги Наций на нейтральном поле. Об этом передает тг-канал "ВЗБІРНА".

Прежде всего речь идет о матчах против Армении и Ирландии, которые пройдут 11-го и 14-го июня соответственно. Источник не называет места проведения матчей, однако в них "сине-желтые" будут иметь статус номинального хозяина поля.

Напомним, что отборочная игра на ЧМ-2022 против Шотландии пройдет первого июня.