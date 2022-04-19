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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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СМИ: Домашние матчи Лиги Наций Украина проведет на нейтральном поле

Национальная сборная Украины
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Однако пока что без конкретики

СМИ: Домашние матчи Лиги Наций Украина проведет на нейтральном поле

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины проведет два домашних матча Лиги Наций на нейтральном поле. Об этом передает тг-канал "ВЗБІРНА".

Прежде всего речь идет о матчах против Армении и Ирландии, которые пройдут 11-го и 14-го июня соответственно. Источник не называет места проведения матчей, однако в них "сине-желтые" будут иметь статус номинального хозяина поля.

Напомним, что отборочная игра на ЧМ-2022 против Шотландии пройдет первого июня.

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В статье: Украина
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