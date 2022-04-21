Источник: Луческу и Петраков согласовали дату, когда динамовцы прибудут в сборную

Стала известна новая дата, когда киевское " Динамо " отпустит своих игроков в сборную Украины.

Как сообщает журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас, динамовцы присоединятся к сборной Украины 5 мая, на следующий день после благотворительного спарринга киевлян в Швейцарии против "Базеля"

Об этом лично договорились Мирча Луческу с Александром Петраковым.

В матче против "Базеля" сборникам дадут сыграть по тайму. Все для того чтобы оставить им силы на контрольный матч сборной, который в планах ориентировочно 6-го числа.

Напомним, что ранее " Динамо" отказалось отпускать своих игроков в сборную на первый сбор в начале мая, однако позже стороны все-таки смогли договориться.

Отметим, что наставник сборной Украины Александр Петраков запланировал сбор команды на 29 апреля в Словении. Там игроки будут готовиться к официальным матчам. В том числе запланированы товарищеские встречи “сине-желтых” в рамках благотворительной компании.