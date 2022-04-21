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Источник: Луческу и Петраков согласовали дату, когда динамовцы прибудут в сборную
Планируется, что киевляне приедут в национальную команду 5 мая
fcdynamo.kiev.ua
Стала известна новая дата, когда киевское "
Как сообщает журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас, динамовцы присоединятся к сборной Украины 5 мая, на следующий день после благотворительного спарринга киевлян в Швейцарии против "Базеля"
Об этом лично договорились Мирча Луческу с Александром Петраковым.
В матче против "Базеля" сборникам дадут сыграть по тайму. Все для того чтобы оставить им силы на контрольный матч сборной, который в планах ориентировочно 6-го числа.
Напомним, что ранее "
Отметим, что наставник сборной Украины Александр Петраков запланировал сбор команды на 29 апреля в Словении. Там игроки будут готовиться к официальным матчам. В том числе запланированы товарищеские встречи “сине-желтых” в рамках благотворительной компании.
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