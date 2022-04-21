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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Луческу и Петраков согласовали дату, когда динамовцы прибудут в сборную

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Планируется, что киевляне приедут в национальную команду 5 мая

Источник: Луческу и Петраков согласовали дату, когда динамовцы прибудут в сборную

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Стала известна новая дата, когда киевское "Динамо" отпустит своих игроков в сборную Украины.

Как сообщает журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас, динамовцы присоединятся к сборной Украины 5 мая, на следующий день после благотворительного спарринга киевлян в Швейцарии против "Базеля"

Об этом лично договорились Мирча Луческу с Александром Петраковым.

В матче против "Базеля" сборникам дадут сыграть по тайму. Все для того чтобы оставить им силы на контрольный матч сборной, который в планах ориентировочно 6-го числа.

Напомним, что ранее "Динамо" отказалось отпускать своих игроков в сборную на первый сбор в начале мая, однако позже стороны все-таки смогли договориться.

Отметим, что наставник сборной Украины Александр Петраков запланировал сбор команды на 29 апреля в Словении. Там игроки будут готовиться к официальным матчам. В том числе запланированы товарищеские встречи “сине-желтых” в рамках благотворительной компании.

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В статье: Украина Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Динамiт (Василькiв)
21.04.2022 в 23:18
Всі свинособаки, які хрюкали на ДИНАМО, йдіть до лісу збирати гриби.... ОТСОСІНОВІКІ.
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