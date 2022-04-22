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Мудрик - о вызове в сборную Украины: Радоваться в это время очень сложно

Национальная сборная Украины
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Вингер "Шахтера" впервые получил вызов в главную команду страны

Мудрик - о вызове в сборную Украины: Радоваться в это время очень сложно

Скриншот: УАФ

Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик прокомментировал дебютный вызов в национальную сборную Украины.

— Какие эмоции?

— Конечно, они только положительные. Однако радоваться в это время очень сложно – все мои мысли сейчас с народом моей страны. Уверен, что за людей и за ВСУ команда будет играть в июне. Я постараюсь помочь ей попасть на чемпионат мира.

— Молодежка справится без тебя со своей задачей?

– Уверен, что так и будет. Там очень хороший тренерский штаб, собравший в команду квалифицированных исполнителей, у каждого из которых есть хорошее будущее, - сказал Мудрик в интервью "Команда №1".

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Команда №1

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