Петраков: Поговорил с Луческу и разрешил динамовцам приехать в сборную 5 мая

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о ситуации со сроком прибытия в лагерь сборной игроков "Динамо".

"Мне позвонил Мирча Луческу: "Ребята под моим наблюдением сыграют по 45 минут и к тебе приедут". Я подумал и решил отпустить их. Они сыграют 4-го с "Базелем" и 5-го, я думаю, уже будут на месте. Это мое решение в столь затруднительное время. Пусть это пойдет нам на пользу", - приводит слова Петракова официальный сайт УАФ.

Напомним, что ранее "Динамо" отказалось отпускать своих игроков в сборную на первый сбор в начале мая, однако позже стороны все-таки смогли договориться.

Отметим, что наставник сборной Украины Александр Петраков запланировал сбор команды на 29 апреля в Словении. Там игроки будут готовиться к официальным матчам. В том числе запланированы товарищеские встречи “сине-желтых” в рамках благотворительной компании.