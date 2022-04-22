  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Петраков: Поговорил с Луческу и разрешил динамовцам приехать в сборную 5 мая
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Петраков: Поговорил с Луческу и разрешил динамовцам приехать в сборную 5 мая

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Стороны пришли к единому решению

Петраков: Поговорил с Луческу и разрешил динамовцам приехать в сборную 5 мая

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о ситуации со сроком прибытия в лагерь сборной игроков "Динамо".

"Мне позвонил Мирча Луческу: "Ребята под моим наблюдением сыграют по 45 минут и к тебе приедут". Я подумал и решил отпустить их.

Они сыграют 4-го с "Базелем" и 5-го, я думаю, уже будут на месте. Это мое решение в столь затруднительное время. Пусть это пойдет нам на пользу", - приводит слова Петракова официальный сайт УАФ.

Напомним, что ранее "Динамо" отказалось отпускать своих игроков в сборную на первый сбор в начале мая, однако позже стороны все-таки смогли договориться.

Отметим, что наставник сборной Украины Александр Петраков запланировал сбор команды на 29 апреля в Словении. Там игроки будут готовиться к официальным матчам. В том числе запланированы товарищеские встречи “сине-желтых” в рамках благотворительной компании.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Динамо (Киев) Александр Петраков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...