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Сборная Украины определилась с местом проведения домашних матчей Лиги Наций
Фартовая арена для Александра Петракова
Фото Павла Кубанова - УАФ
Национальная сборная Украины свои домашние матчи против Армении и Ирландии в Лиге наций будет играть в Польше.
Главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков сообщил, что положительно откликнулся на инициативу президента УАФ Андрея Павелко и главы польского футбольного союза Цезария Кулешы.
"Это инициатива президента УАФ Андрея Павелко в ситуации, если из-за военного положения не будет возможности провести эти матчи в Украине. Он разговаривал с главой Польского футбольного союза. Я согласился.
Польша для меня фартовая! В 2019-м мы там играли в Лодзе в финале чемпионата мира. Можно даже сыграть на тех же стадионах от 15-ти до 18-ти тысяч мест. Они небольшие, и украинцы придут за нас поболеть", — приводит слова Петракова пресс-служба УАФ.
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