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Сборная Украины определилась с местом проведения домашних матчей Лиги Наций

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Фартовая арена для Александра Петракова

Сборная Украины определилась с местом проведения домашних матчей Лиги Наций

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Национальная сборная Украины свои домашние матчи против Армении и Ирландии в Лиге наций будет играть в Польше.

Главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков сообщил, что положительно откликнулся на инициативу президента УАФ Андрея Павелко и главы польского футбольного союза Цезария Кулешы.

"Это инициатива президента УАФ Андрея Павелко в ситуации, если из-за военного положения не будет возможности провести эти матчи в Украине. Он разговаривал с главой Польского футбольного союза. Я согласился.

Польша для меня фартовая! В 2019-м мы там играли в Лодзе в финале чемпионата мира. Можно даже сыграть на тех же стадионах от 15-ти до 18-ти тысяч мест. Они небольшие, и украинцы придут за нас поболеть", — приводит слова Петракова пресс-служба УАФ.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.04.2022 в 12:49
От і славно.
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