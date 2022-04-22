Сборная Украины определилась с местом проведения домашних матчей Лиги Наций

Национальная сборная Украины свои домашние матчи против Армении и Ирландии в Лиге наций будет играть в Польше.

Главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков сообщил, что положительно откликнулся на инициативу президента УАФ Андрея Павелко и главы польского футбольного союза Цезария Кулешы.

"Это инициатива президента УАФ Андрея Павелко в ситуации, если из-за военного положения не будет возможности провести эти матчи в Украине. Он разговаривал с главой Польского футбольного союза. Я согласился. Польша для меня фартовая! В 2019-м мы там играли в Лодзе в финале чемпионата мира. Можно даже сыграть на тех же стадионах от 15-ти до 18-ти тысяч мест. Они небольшие, и украинцы придут за нас поболеть", — приводит слова Петракова пресс-служба УАФ.