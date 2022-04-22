Петраков довызвал в сборную Украины молодого игрока Шахтера

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков сообщил, что получил вызов от наставника сборной Украины Александра Петракова. Также молодой футболист высказался о шансах национальной команды в квалификации к чемпионату мира и мотивации игроков в нынешнее время

– Ты недавно получил вызов в национальную сборную Украины. Что он для тебя значит в такое непростое время?

– Я очень рад и буду доказывать, что готов поехать на матч квалификации к чемпионату мира с Шотландией. Это новый вызов для меня.

– Как ты узнал о вызове, кто о нем сообщил?

– Сначала мне это сказал Дарио Срна, а потом еще позвонил главный тренер национальной сборной.

– Сейчас предстоящий матч сборной важнее всех остальных матчей?

– Безусловно! За клубы болеет часть людей, а за сборную – вся страна. Даже люди, которые не имеют никакого отношения к футболу и никогда его не смотрят, за сборной будут следить и поддерживать ее.

– Каковы шансы пройти Шотландию?

– Все будет зависеть от подготовки, но шансы равны. Шотландия – хорошая сборная, но и у нас хорошая команда. Будет подготовка, все ребята будут очень мотивированы, так что, считаю, игра будет интересной.

– Что придаст особой мотивации в этих матчах?

– Происходящее в нашей стране – дополнительная мотивация представить Украину, чтобы нас знали. Также важно привлечь внимание к событиям в Украине и показать, насколько мы сильны.

– Что хотел бы сказать всем украинцам?

– Выразить слова поддержки, пожелать всем мира и держаться вместе, - рассказал Судаков.