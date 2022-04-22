Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Петраков довызвал в сборную Украины молодого игрока Шахтера
Футболист готов к новому вызову
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков сообщил, что получил вызов от наставника сборной Украины Александра Петракова. Также молодой футболист высказался о шансах национальной команды в квалификации к чемпионату мира и мотивации игроков в нынешнее время
– Ты недавно получил вызов в национальную сборную Украины. Что он для тебя значит в такое непростое время?
– Я очень рад и буду доказывать, что готов поехать на матч квалификации к чемпионату мира с Шотландией. Это новый вызов для меня.
– Как ты узнал о вызове, кто о нем сообщил?
– Сначала мне это сказал Дарио Срна, а потом еще позвонил главный тренер национальной сборной.
– Сейчас предстоящий матч сборной важнее всех остальных матчей?
– Безусловно! За клубы болеет часть людей, а за сборную – вся страна. Даже люди, которые не имеют никакого отношения к футболу и никогда его не смотрят, за сборной будут следить и поддерживать ее.
– Каковы шансы пройти Шотландию?
– Все будет зависеть от подготовки, но шансы равны. Шотландия – хорошая сборная, но и у нас хорошая команда. Будет подготовка, все ребята будут очень мотивированы, так что, считаю, игра будет интересной.
– Что придаст особой мотивации в этих матчах?
– Происходящее в нашей стране – дополнительная мотивация представить Украину, чтобы нас знали. Также важно привлечь внимание к событиям в Украине и показать, насколько мы сильны.
– Что хотел бы сказать всем украинцам?
– Выразить слова поддержки, пожелать всем мира и держаться вместе, - рассказал Судаков.
Популярное сейчас
- Ушел из жизни бывший капитан Шахтера, поддержавший российскую оккупацию
- Плюс 86 единиц техники. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
- Урожайный день. Украинская Армия сбила за четверг 15 воздушных целей
- Стало известно, каких футболистов могут вызвать в сборную Украины вместо игроков Динамо
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке
- Актер, известный по роли Рэя Донована, готовит борщ для украинцев в Польше