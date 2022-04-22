"Ищем варианты". Петраков сообщил, что Украина не сыграет спарринг с Англией

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился планами подготовки национальной команды в преддверии поединка против Шотландии в отборе на ЧМ-2022.

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— Довольны ли вы местом предстоящего сбора национальной команды?

— Президент УЕФА Александер Чеферин нам очень помог в эти трудные времена. База там новая, и поля рядом. От Любляны 20 км, от аэропорта – 10. Все условия – только готовься к матчам. 30 мая мы можем прямо из Любляны лететь в Шотландию.

— У сборной Украины был вариант последний спарринг перед Шотландией сыграть с Англией…

– Да, я просил, чтобы предложили сборной Англии. Но Гарет Саутгейт собирает команду 30 мая. Мы явно не успеваем уложиться в сроки, так что матча не будет. Я попросил обратиться в Северную Ирландию. У них раньше завершается чемпионат… Ищем варианты, чтобы сыграть 26 мая. Как раз соберутся все наши легионеры из Англии, Италии, Бельгии, - сказал Петраков.