Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Ищем варианты". Петраков сообщил, что Украина не сыграет спарринг с Англией
У наставника есть другой спарринг-партнер на примете
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился планами подготовки национальной команды в преддверии поединка против Шотландии в отборе на ЧМ-2022.
— Довольны ли вы местом предстоящего сбора национальной команды?
— Президент УЕФА Александер Чеферин нам очень помог в эти трудные времена. База там новая, и поля рядом. От Любляны 20 км, от аэропорта – 10. Все условия – только готовься к матчам. 30 мая мы можем прямо из Любляны лететь в Шотландию.
— У сборной Украины был вариант последний спарринг перед Шотландией сыграть с Англией…
– Да, я просил, чтобы предложили сборной Англии. Но Гарет Саутгейт собирает команду 30 мая. Мы явно не успеваем уложиться в сроки, так что матча не будет. Я попросил обратиться в Северную Ирландию. У них раньше завершается чемпионат… Ищем варианты, чтобы сыграть 26 мая. Как раз соберутся все наши легионеры из Англии, Италии, Бельгии, - сказал Петраков.
Популярное сейчас
- Спасибо Байрактарам. Появились новые детали уничтожения ракетного российского крейсера москва
- Плюс 86 единиц техники. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
- Россияне собрали 25 БТГр возле Изюма и усиливают войска в направлении Запорожья – Генштаб
- Павелко: Игроки Динамо прибудут в сборную третьего мая
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке