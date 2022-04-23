Сборная Украины будет выступать в благотворительных товарищеских матчах в новой форме

Украинская ассоциация футбола сообщает, что сборная Украины перед предстоящими майскими благотворительными матчами получит новый дизайн формы:

"Участники совета УАФ обсудили специальный дизайн игровой формы, в которой сборная Украины будет выступать в товарищеских матчах: планируется, что футболки сборников будут символизировать стойкость и единение нашей нации в борьбе с врагом, в то же время подчеркивая, как мы гордимся быть украинцами", - говорится в сообщении.

Отметим, что текущий комплект формы с картой сборной Украины “сине-желтые” представили перед Евро-2020 в мае прошлого года.

Также напомним, что первый поединок подопечных Петракова запланирован на 6 мая. Соперник пока неизвестен.