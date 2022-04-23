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Судаков: Ребята будут очень мотивированы на матч против Шотландии

Национальная сборная Украины
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Георгий может поучаствовать в ней

Судаков: Ребята будут очень мотивированы на матч против Шотландии

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал возвращение в клуб, рождение дочери, а также вызов в сборную:

– Поздравляем с новым статусом отца. Несмотря на рождение дочери, несколько дней назад ты присоединился к “Шахтеру”. Как тебя встретили ребята, команда поздравляла?

– Все поздравили с рождением дочери. Конечно же, как всегда, все приняли отлично. Уже прошло два месяца с тех пор, как мы не виделись, и я уже по всем соскучился. Хотя с некоторыми ребятами – Мишей Мудриком, Артемом Бондаренко и Толей Трубиным – мы играли во Львове на турнире. А многих я долго не видел и соскучился. С нетерпением ждал момента, чтобы приступить к тренировкам и играм.

– Что можешь сказать об инициативе “Шахтера” касательно проведения благотворительных матчей?

– Считаю, это плюс для всей Украины, как для футболистов, так и для болельщиков. В это время именно таким образом мы можем помочь нашему народу и нашим болельщикам.

– Ты недавно получил вызов в национальную сборную Украины. Что он для тебя значит в такое непростое время?

– Я очень рад и буду доказывать, что готов поехать на матч квалификации к чемпионату мира с Шотландией. Это новый вызов для меня.

– Как ты узнал о вызове, кто о нем сообщил?

– Сначала мне это сказал Дарио Срна, а потом еще позвонил главный тренер национальной сборной.

– Сейчас предстоящий матч сборной важнее всех остальных матчей?

– Безусловно! За клубы болеет часть людей, а за сборную – вся страна. Даже люди, которые не имеют никакого отношения к футболу и никогда его не смотрят, за сборной будут следить и поддерживать ее.

– Каковы шансы пройти Шотландию?

– Асе будет зависеть от подготовки, но шансы равны. Шотландия – хорошая сборная, но и у нас хорошая команда. Будет подготовка, все ребята будут очень мотивированы, так что, считаю, игра будет интересной.

– Что придаст особой мотивации в этих матчах?

– Происходящее в нашей стране – дополнительная мотивация представить Украину, чтобы нас знали. Также важно привлечь внимание к событиям в Украине и показать, насколько мы сильны.

– Что хотел бы сказать всем украинцам?

– Выразить слова поддержки, пожелать всем мира и держаться вместе”, - сказал Судаков.

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В статье: Украина Шотландия Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
Шахтар

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