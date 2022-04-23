Блохин: Сказал команде сборной Украины, что хотел бы в Катар съездить, я там никогда не был

Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Олег Блохин поделился мнением о квалификации на Чемпионат мира:

“Конечно, ситуация сложная. Но я думаю, что сборная должна подготовиться, как бы ни развивались события. УЕФА делает очень большое дело, помогает сборной Украины. Потому, думаю, все будет хорошо. Футболисты не играют, какие будут товарищеские игры – не знаю, сложно сказать. Практики нет, но я думаю, что когда сборная соберется, у нее будет время. И путём этих игр и подготовки можно все наладить.

Когда команда собиралась, я сказал, что хотел бы съездить в Катар, я там никогда не был. Поэтому вы, ребята, постарайтесь. Думаю, что все будет хорошо, как бы ни было тяжело. С шотландскими командами сложно играть. Даже если мы пройдем Шотландию, дальше будет Уэльс, но верю, что все будет хорошо, иначе не может быть. Мы же всегда выходим с первого места, поэтому здесь тоже должны бороться”, - сказал Блохин.