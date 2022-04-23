Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нагорняк: Наибольшее преимущество шотландцев в том, что они будут играть дома при поддержке своих болельщиков
Но и "сине-желтой" поддержки будет очень много
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок сборной Украины Сергей Нагорняк прокомментировал предстоящие матчи подопечных Петракова:
“ — В отличии от страны-агрессора сборной Украины скоро предстоит сыграть в официальных соревнованиях. Уменьшаются ли шансы “сине-желтых” в игре с теми же шотландцами в плей-офф отбора ЧМ-2022, учитывая то, что многие наши сборники не имеют игровой практики на официальном уровне?
— Действительно, отсутствие игрового тонуса — наибольший минус для сборной Украины. Но при этом у тренерского штаба и футболистов есть почти месяц для подготовки, к тому же, будет проведен ряд товарищеских матчей. Наибольшее преимущество шотландцев в том, что они будут играть дома, при поддержке своих болельщиков.
— На бумаге у главного тренера сборной Александра Петракова будет практически месяц на подготовку. Но в полном составе (с легионерами) наша команда соберется только 22 мая. Это не повлияет на качество подготовки?
— Не думаю. У многих наших легионеров, лидеров сборной, нормальная игровая практика, поэтому проблем с этим не будет, ведь у Александра Петракова есть свой стиль игры, который коллектив хорошо знает. Важно, чтобы все были здоровы. Недели, считаю, хватит, чтобы футболисты почувствовали друг друга, а тренерский штаб выработал тактику под сборную Шотландии.
— При наилучших раскладах с 1-го по 14 июня сборная Украины может провести пять матчей. Физических сил хватит?
— Возможно, тренерский штаб будет индивидуально подходить к ребятам, выступающим за рубежом. Кто-то получит отдых, а кому-то наоборот, дадут больше поработать. А футболистам отечественных клубов месяц подготовки пойдет на пользу, чтобы к официальным поединкам подойти в как можно лучших физических кондициях. Глубина состава позволит Александру Петракову выйти из любой ситуации.
— Война в Украине заставит футболистов достать из себя дополнительные, прежде всего эмоциональные резервы, чтобы принести соотечественникам хоть какую-то радость в это нелегкое время?
— В этом я не сомневаюсь. Футболистов не нужно будет лишний раз настраивать на игру. Сплоченность и мотивация у ребят будет запредельной, за них будет болеть вся Украина, а в нынешней ситуации и многие другие европейские страны”, - сказал Нагорняк.
Отметим, что сборная Украины проведет свой первый товарищеский матч 6 мая. Кроме товарищеских поединков "сине-желтых" ждут и официальные встречи, первая из которых запланирована на 1 июня - тогда состоится полуфинальный матч плей-офф Чемпионата мира против Шотландии.
Популярное сейчас
- Олейник: Бывший игрок сборной Украины отписал мне на мои негативные посты против россии: "Что, договорились?"
- Украинские защитники вернули контроль над тремя населенными пунктами на Харьковщине
- Малиновский временно вне игры, Ювентус интересуется Нересом. Главные новости за 22 апреля
- Сборная Украины определилась с местом проведения домашних матчей Лиги Наций
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки