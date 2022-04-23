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Нагорняк: Наибольшее преимущество шотландцев в том, что они будут играть дома при поддержке своих болельщиков

Национальная сборная Украины
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Но и "сине-желтой" поддержки будет очень много

Нагорняк: Наибольшее преимущество шотландцев в том, что они будут играть дома при поддержке своих болельщиков

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Сергей Нагорняк прокомментировал предстоящие матчи подопечных Петракова:

— В отличии от страны-агрессора сборной Украины скоро предстоит сыграть в официальных соревнованиях. Уменьшаются ли шансы “сине-желтых” в игре с теми же шотландцами в плей-офф отбора ЧМ-2022, учитывая то, что многие наши сборники не имеют игровой практики на официальном уровне?

— Действительно, отсутствие игрового тонуса — наибольший минус для сборной Украины. Но при этом у тренерского штаба и футболистов есть почти месяц для подготовки, к тому же, будет проведен ряд товарищеских матчей. Наибольшее преимущество шотландцев в том, что они будут играть дома, при поддержке своих болельщиков.

— На бумаге у главного тренера сборной Александра Петракова будет практически месяц на подготовку. Но в полном составе (с легионерами) наша команда соберется только 22 мая. Это не повлияет на качество подготовки?

— Не думаю. У многих наших легионеров, лидеров сборной, нормальная игровая практика, поэтому проблем с этим не будет, ведь у Александра Петракова есть свой стиль игры, который коллектив хорошо знает. Важно, чтобы все были здоровы. Недели, считаю, хватит, чтобы футболисты почувствовали друг друга, а тренерский штаб выработал тактику под сборную Шотландии.

— При наилучших раскладах с 1-го по 14 июня сборная Украины может провести пять матчей. Физических сил хватит?

— Возможно, тренерский штаб будет индивидуально подходить к ребятам, выступающим за рубежом. Кто-то получит отдых, а кому-то наоборот, дадут больше поработать. А футболистам отечественных клубов месяц подготовки пойдет на пользу, чтобы к официальным поединкам подойти в как можно лучших физических кондициях. Глубина состава позволит Александру Петракову выйти из любой ситуации.

— Война в Украине заставит футболистов достать из себя дополнительные, прежде всего эмоциональные резервы, чтобы принести соотечественникам хоть какую-то радость в это нелегкое время?

— В этом я не сомневаюсь. Футболистов не нужно будет лишний раз настраивать на игру. Сплоченность и мотивация у ребят будет запредельной, за них будет болеть вся Украина, а в нынешней ситуации и многие другие европейские страны”, - сказал Нагорняк.

Отметим, что сборная Украины проведет свой первый товарищеский матч 6 мая. Кроме товарищеских поединков "сине-желтых" ждут и официальные встречи, первая из которых запланирована на 1 июня - тогда состоится полуфинальный матч плей-офф Чемпионата мира против Шотландии.

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В статье: Украина Шотландия
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