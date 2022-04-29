Определился первый спарринг-партнер сборной Украины перед отбором ЧМ

В начале мая сборная Украины начнет сбор в Словении для подготовки к поединку против Шотландии в рамках отбора на Чемпионат мира-2022.

Первым спарринг-партнером сине-желтых станет "Боруссия" Менхенгладбах, сообщает официальный сайт УАФ.

Матч состоится 11 мая на стадионе "Боруссия Парк". Время начала игры будет согласовано позже. Украинские болельщики смогут посетить матч бесплатно.

В настоящее время немецкая команда занимает 11-е место в Бундеслиге. Также по информации ТаТоТаке, этот контрольный матч для сборной может оказаться не первым. Ориентировочно 6-8 мая команда Александра Петракова проведет еще один спарринг или двухсторонку.