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Национальная сборная Украины

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Определился первый спарринг-партнер сборной Украины перед отбором ЧМ

Национальная сборная Украины
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Поединок состоится 11 мая

Определился первый спарринг-партнер сборной Украины перед отбором ЧМ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В начале мая сборная Украины начнет сбор в Словении для подготовки к поединку против Шотландии в рамках отбора на Чемпионат мира-2022.

Первым спарринг-партнером сине-желтых станет "Боруссия" Менхенгладбах, сообщает официальный сайт УАФ.

Матч состоится 11 мая на стадионе "Боруссия Парк". Время начала игры будет согласовано позже. Украинские болельщики смогут посетить матч бесплатно.

В настоящее время немецкая команда занимает 11-е место в Бундеслиге. Также по информации ТаТоТаке, этот контрольный матч для сборной может оказаться не первым. Ориентировочно 6-8 мая команда Александра Петракова проведет еще один спарринг или двухсторонку.

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В статье: Украина Боруссия (Менхенгладбах)
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Источник:
УАФ

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