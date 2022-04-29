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Определился первый спарринг-партнер сборной Украины перед отбором ЧМ
Поединок состоится 11 мая
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В начале мая сборная Украины начнет сбор в Словении для подготовки к поединку против Шотландии в рамках отбора на Чемпионат мира-2022.
Первым спарринг-партнером сине-желтых станет "Боруссия" Менхенгладбах, сообщает официальный сайт УАФ.
Матч состоится 11 мая на стадионе "Боруссия Парк". Время начала игры будет согласовано позже. Украинские болельщики смогут посетить матч бесплатно.
В настоящее время немецкая команда занимает 11-е место в Бундеслиге. Также по информации ТаТоТаке, этот контрольный матч для сборной может оказаться не первым. Ориентировочно 6-8 мая команда Александра Петракова проведет еще один спарринг или двухсторонку.
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