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Павелко: Все разговоры, что нам могут подарить путевку на чемпионат мира – только разговоры

Национальная сборная Украины
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Свою силу нужно доказывать на поле

Павелко: Все разговоры, что нам могут подарить путевку на чемпионат мира – только разговоры

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

UA-Футбол
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко призывает забыть разговоры о том, что сборную Украины могут пропустить на Мундиаль вне раунда отбора.

"Национальная, молодежная и женская сборные Украины, будут представлять Украину на международных турнирах. И хотя путевку на чемпионат мира 2022 года в Катаре нам не подарят – мы будем сражаться.

Все разговоры о том, что нам могут подарить путевку на чемпионат мира – это разговоры. С другой стороны, и я думаю, и Петраков считает, и Ярмоленко – мы даже не договариваясь сказали: "Нам никаких подарков не нужно, мы должны честно заслужить это право", – говорит Андрей Павелко.

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Отметим, что плей-офф против Шотландии "сине-желтые" проведут первого июня.

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В статье: Украина Андрей Павелко
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Источник:
Суспільне

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