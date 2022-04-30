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Кривцов: Я надеюсь, что мы увидим сборную Украины в Катаре

Национальная сборная Украины
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Защитник сделает все, что от него зависит

Кривцов: Я надеюсь, что мы увидим сборную Украины в Катаре

Скриншот: УАФ

Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов оценил шансы сборной Украины на попадание на ЧМ-2022 в Катаре:

- Какие, по-твоему, шансы Украины против Шотландии?‎‎ ‎

– Я думаю, что наши шансы очень высоки, как это было до войны. Уже "Динамо" проводит приличное количество дней на учебно-тренировочном сборе, "Шахтер" сейчас также провел хороший тренировочный сбор. Это базовые клубы для нашей сборной, и сейчас все ребята, насколько я вижу, находятся в хорошей форме.

‎- Сможем ли мы увидеть сборную Украины в Катаре?‎‎ ‎

‎ – Конечно, я надеюсь, что да. Я никогда не был в Катаре, надеюсь, что будет повод побывать там. ‎

‎ ‎‎- Какая будет дополнительная мотивация для игроков в этих матчах сборной?‎‎ ‎

‎ – Прежде всего, мы не должны ударить лицом в болото. Так же, как воюют наши солдаты, так и мы должны быть с ними на одном уровне и в это тяжелое время доставлять радость нашим болельщикам, жителям Украины. ‎

‎ ‎‎- Какой, по твоему мнению, будет Украина после нашей победы?‎ ‎

‎ – Украина будет еще более сильной, будет целостной европейской страной, – отметил Кривцов.

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В статье: Сергей Кривцов Национальная сборная Украины Национальная сборная Шотландии
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Источник:
Сайт ФК "Шахтер"

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